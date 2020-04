La pulla de Ivana a Adara en 'Supervivientes 2020': "Hugo es muy travieso, las malas lenguas se equivocaban"

"El calor ha llegado a Honduras". Así definía Ivana Icardi su relación con Hugo Sierra cuando Jorge Javier Vázquez les preguntaba por qué parecían tan cansados durante la séptima gala del reality de Telecinco, celebrada el jueves 2 de abril. "Ay, las noches, Ivana... ¿Qué pasa por las noches?", preguntaba con sorna el presentador.

Hugo e Ivana, felices en 'Supervivientes 2020'

Sin reparos, la italiana confesó que ambos dan rienda suelta a su pasión de manera habitual: "Hace calor, Jorge, el calor ha llegado pero fuerte... Y se pone travieso Hugo", respondió la joven, que aprevechó la ocasión para lanzar una pulla a la exnovia de su actual pareja. "Las malas lenguas decían que no era travieso", recordaba Jorge Javier, a lo que Ivana respondía entre risas: "Pues las malas lenguas se equivocaban". Mientras, Adara esbozaba una ligera sonrisa en plató. Hugo también lanzó su recado: "Si me tratan bien durante el día, de noche travesura segura".

Elena, otro frente abierto

La relación entre Elena Rodríguez y Hugo Sierra ha pasado por mil y un altibajos desde que su hija decidiese iniciar un romance con Gianmarco Onestini en 'GH VIP'. De su relación con el padre de su nieto, Elena habló largo y tendido en la playa, como demostraban las imágenes mostradas este jueves en la gala: "Él es muy sota, caballo, rey: su deporte, sus trabajos... Una vida muy ordenada. Mi hija es una niña joven... No congeniaban", recordaba Elena.

En la Palapa, y ante la pregunta de Jorge Javier, Hugo respondía al enésimo encontronazo con la madre de su expareja: "Tan malo no sería cuando Adara quería volver conmigo siempre", espetaba el uruguayo, que ahondó en la relación de la madre de su hijo con Gianmarco: "No sé si está con él ni me interesa. Cuando volvió de 'El tiempo del descuento' para mí ya era imperdonable", sentenció contrariado.

Elena quiso volver a poner paz entre ambos: "Hugo, nunca he hablado mal de ti. Es verdad que guardo resquemor, pero eres el padre de mi nieto", aseguraba visiblemente emocionada. Hugo, más tranquilo, también tendió su mano: "Yo creo que ella se da cuenta de que no soy mala persona, y sigo diciendo que algunos problemas antes de que entrase a 'GH VIP' no eran tan exageradas como ella decía", recalcó acerca de los comentados problemas de su matrimonio.