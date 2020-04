'Supervivientes 2020': Fani, Ferre, Hugo y José Antonio, concursantes nominados de la Gala 7

Gala atípica en 'Supervivientes 2020'. La dirección programa, siguiendo las recomendaciones del equipo médico, decidió que Antonio Pavón abandonase la isla definitivamente tras su lesión -posiblemente una hernia- producida en la prueba del pasado domingo. Por eso, este jueves 2 de abril no hubo expulsado decidido por los votos de los espectadores, pero el reality sigue su curso.

Los nominados de la Gala 7

Fani Carbajo perdió su particular duelo contra Ferre por las votaciones acumuladas durante toda la semana, pero la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no se fue a Playa Desvalida. La reestructuración de los grupos dejó a Fani directamente en el grupo de los siervos, completado por Yiya, Ana María Aldón, Ivana Icardi, Hugo y Nyno.

Así las cosas, de las votaciones de este jueves debían salir cuatro nominados: dos entre los mortales y otros dos entre los siervos. Albert Barranco, ganador de la prueba, nominó directamente a Ferre: "Me sabe súper mal porque tengo muy buena relación, lo aprecio muchísimo, pero Elena y Rocío son muy importantes para mí aquí", se excusaba el líder de Cayo Paloma. Antes, José Antonio Avilés había sido nominado por Jorge, Ferre, Rocío y Elena.

Hugo Sierra, decepcionado

En el bando de los siervos, que a partir de ahora deberán ingeniárselas para sobrevivir en Playa Cabeza de León, Fani fue la clara señalada por el resto de sus compañeros. Yiya, Hugo, Ivana y Ana María la nominaron, mientras que ella señaló a Yiya. A continuación, Nyno Vargas ejerció su condición de líder y nominó a Hugo Sierra.

"Es cierto que lo de cogerme por la espalda cuando nos chocamos en la prueba no me gustó, yo no lo hubiera hecho. Pero más que eso, sé que le dolería que nominase a Ivana más que a él mismo y tengo buena relación con el resto", argumentó el dj ante la evidente decepción del uruguayo, que completaba así la lista de nominados de la semana.