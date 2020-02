Elettra Lamborghini debuta en Sanremo 2020 y Francesco Gabbani lidera la clasificación parcial

La música está siendo la protagonista del prime time televisivo en Italia en estos primeros días del mes de febrero y es que la cadena pública RAI está celebrando el certamen musical Sanremo, que en este 2020 celebra sus 70 años de vida y del que saldrá el representante de este país en el próximo Festival de Eurovisión. 24 son los artistas que están luchando por la victoria que en este caso será elegido gracias a un jurado demoscópico, los votos de prensa, de los miembros de la orquesta y obviamente uniendo también el voto de la audiencia de la cadena de televisión desde sus hogares.

Elettra Lamborghini y Francesco Gabbani en Sanremo 2020

Pues bien, después de las dos primeras noches de competición musical en este Sanremo 2020, el artista Francesco Gabbani está liderando ampliamente la clasificación parcial en la que solo se tiene en cuenta al jurado demoscópico. El que fuese uno de los grandes favoritos de Eurovisión en la edición del año gracias a su participación con el tema "Occidentali's Karma", ahora el cantante vuelve a triunfar en esta preselección, en este caso con la canción "Viceversa". Le siguen en el top 5 de votos de este jurado Le Vibrazioni con "Dov'è", Piero Pelù con "Gigante", Pinguini Tattici Nuccleari con "Ringo Starr" y Elodie con "Andromeda".

Así fue el paso de Elettra

Entre los participantes que ya han pasado por el impresionante escenario de Sanremo 2020 encontramos también a Elettra Lamborghini. La polémica celebrity a la que pudimos ver en 'Super Shore', 'GH VIP' e incluso como coach en 'La Voz' italiana también está luchando por representar a Italia en el Festival de Eurovisión 2020 con el tema "Musica (e il resto scompare)". Un tema que bien seguro que sonará en las discotecas y que no ha dejado indiferente a nadie. Prueba de ello son la cantidad de tuits que se generaron en nuestro país cuando actuó la joven artista y es que Lamborghini es muy conocida en nuestro país a raíz de su trabajo en formatos españoles.

Por ahora, esta no ha conquistado al jurado ya que por ahora se encuentra en el puesto 21º de la clasificación general. Pero tendremos que esperar a la gala final que se celebra el sábado y en la que se decidirá la identidad del artista que optará a ir a Eurovisión tras la suma del total de votos (jurado, orquesta, prensa y espectadores). Por ahora, los espectadores están viviendo cuatro noches no eliminatorias en las que estamos conociendo día a día a los participantes que pueden ganar el reconocido certamen musical pero la decisión final no se conocerá hasta el 8 de febrero.