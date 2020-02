Eurovisión 2020: Eden Alene representará a Israel en Rotterdam

Israel ya tiene representante en el próximo Festival de Eurovisión 2020 que tendrá lugar en Rotterdam (Países Bajos) en el mes de mayo. El certamen musical constará de dos semifinales, en los días 12 y 14, y de una gran final el día 16 del mismo mes. En esas galas los 41 países lucharán por la victoria y en el caso de Israel lo hará de la mano de Eden Alene. Esta joven artista que ha sido ya elegida por votación popular y de jurado, tiene solo 19 años, ha nacido en Jerusalén y es la primera etíope-israelí en ser enviada al concurso internacional

Eden Alene con ganadora de 'The Next star'

El concurso que ha ganado la joven, 'The Next Star for Eurovision 2020' es uno de los más duraderos que existen entre los creados específicamente para elegir representantes de Eurovisión. La cantante de soul conquistó al público y al jurado con su poderosa voz interpretando "Halo" de Beyoncé para su actuación final. A pesar de su corta edad, curiosamente era la mayor de los cuatro finalistas del programa, todos adolescentes de 16 y 17 años concretamente.

Aunque todavía no se ha anunciado la canción, que será elegida el 3 de marzo en la final nacional 'HaShir HaBa', la mezcla de influencias que representa Eden traerá una combinación de frescura y novedad para el certamen con cada vez más nuevos estilos. Alene no es desconocida en su país pues que ganó la edición israelí de 'X-Factor' en el año 2018, cuando tenía 17 años. Actualmente es soldado en las Fuerzas de Defensa de Israel ya que el país tiene impuesto un servicio militar obligatorio para la mayoría de los ciudadanos mayores de edad.

Sería la quinta victoria para Israel

Si Alene se convierte en la vencedora se convertiría en la quinta victoria para el país. La primera y segunda vez fue en años consecutivos, en 1978 con la canción "A-Ba-Ni-Bi" y en 1979 con "Hallelujah". 20 años después Dana Internacional se alzó con el título y, tras otros 20 años, el pasado 2018 Netta Barzilai se ganó el favor del público con "Toy".