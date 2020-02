Eurovisión 2020: Stefania representará a Grecia con "SUPERG!RL" y puesta en escena de Fokas Evangelinos

La televisión griega ERT ha seleccionado a Stefania Liberakakis como su representante en el próximo Festival de Eurovisión 2020. La joven de 17 años viajará a Rotterdam (Países Bajos) con "SUPERG!RL", tema que ha sido también elegido de forma interna y será desvelado en las próximas semanas. Tras el sorteo celebrado el pasado 28 de enero, actuará en la primera mitad de la Semifinal 2 para tratar de ganar el pase a la Gran Final del 16 de mayo.

"SUPERG!RL" ha sido compuesta por, que también se ha hecho cargo de la producción. Es la décima vez que Kontopoulos realiza un tema para el festival, ocho de las cuales ha logrado clasificarse en la final. En su historial cuenta con, la última de las cuales corresponde al "Scream" de Sergey Lazarev, canción con la que Rusia obtuvo bronce en Eurovisión 2019 . Para la elaboración de ese tema colaboró con. El tándem funcionó y en "SUPERG!RL" repite fórmula con la letrista estadounidense.

Stefania representará a Grecia en Eurovisión 2020

Paralelamente, la delegación ha confiado en el director artístico Fokas Evangelinos para diseñar la puesta en escena que Stefania lleve a Rotterdam. El griego atesora numerosos Top 10 para diferentes países en las últimas dos décadas de Eurovisión, entre los cuales destacan las victorias de Grecia con Helena Paparizou en 2005 y, la de Rusia con Dima Bilan, en 2008. No corrió la misma suerte cuando en 2019 se hizo cargo de la escenografía de "La venda" de Miki Núñez. Las mejores posiciones obtenidas por Kontopoulos tuvieron siempre a Evangelinos como escenógrafo, lo que completa un triunvirato de nombres de éxito.

Esta tampoco será la primera vez que Stefania pise el escenario de Eurovisión. En 2016 representó a Países Bajos en el Festival de Eurovisión Junior, donde obtuvo una octava posición. Por entonces formaba parte del trío Kisses, que defendió la canción "Kisses & Dancin'" en La Valeta (Malta). La ahora abanderada griega, nacida en Utrecht, comenzó a cantar con ocho años y, poco después, participó en 'La Voz Kids' en Países Bajos. Hasta la fecha ha publicado cuatro singles originales en solitario.

Grecia en el Festival de Eurovisión

Stefania tratará de repetir triunfo en Eurovisión cuando se cumplen 15 años de la primera y última victoria de Grecia en el festival. Su equipo le respalda, ya que aquel fue el año en que Helena Paparizou ganó con la canción "My number one" y la puesta en escena de Fokas Evangelinos. Desde entonces, la mejor marca del país es la tercera posición que logró en 2008 con Kalomira y "Secret combination". Su tradicionalmente positivo historial de resultados ha decaído en los últimos años y, además de no clasificarse en 2016 y 2018, únicas veces de su historia, desde 2014 no logra mejorar el 19º puesto.