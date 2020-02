Eurovisión 2020: Benny Cristo representará a República Checa en Rotterdam

A apenas tres meses de que arranque oficialmente el Festival de Eurovisión 2020, los países pendientes de desvelar sus candidatos y canciones de cara al certamen son cada vez menos. El último en tachar dicha tarea de sus tareas pendientes ha sido República Checa, donde ha concluido la preselección con la victoria del rapero Benny Cristo y su canción "Kemama".

Benny Cristo, representante de República Checa en Eurovisión 2020

La preselección virtual de República Checa, se llevó a cabo con los votos del público, emitidos a través de la aplicación oficial de Eurovisión, además de los emitidos por un jurado internacional, compuesto por diversos artistas eurovisivos. Entre este grupo, de hecho, se encontraba Miki Núñez, representante de España en Eurovisión 2019, junto con otros nueve artistas: Isaiah (representante de Australia en Eurovisión 2017), Katerine Duska (Grecia en el festival de 2019), Kasia Mos (Polonia, 2017), KEiiNO (Noruega, 2019), Kristian Kostov (Bulgaria, 2017), Michela (Malta, 2019), Sebastian Rejman (Finlandia, 2019), Stig Rästa (Estonia, Eurovisión 2015) y Zala Kralj y Gašper Šantl (Eslovenia, 2019).

Tras sumar un total de 35.000 votos individuales, casi 10.000 más que la edición anterior, Benny acumuló un total de 22 puntos, doce de ellos del público y el resto, del jurado. Una puntuación con la que el rapero logró la mayor cantidad por parte del voto de la audiencia, mientras que la de los expertos fue la segunda mejor. En segundo y tercer puesto, se situaron Elis Mraz y su "Wanna be like", con 18 puntos (diez del público y ocho del jurado); y Barbora Mochowa con su "White and Black Holes", tema con el que consiguió 14 puntos (dos del televoto y doce del jurado).

Una sólida carrera

Benny Cristo es un artista muy conocido en República Checa, desde hace más de diez años. Una trayectoria en la que destacan tres grandes éxitos hasta el momento: "Tezky Váhy" (con 27 millones de visitas en Youtube), "Padam" (con 24 millones) y "Bomby" (con 24 millones de visitas). En 2019, lanzó su último EP, "Kontakt", con un total de seis canciones, como parte de una carrera profesional en la que el artista ha logrado consolidar una fiel lista de seguidores, sumando 800.000 en Instagram y más de 500.000 en Youtube. Además, Cristo se ha convertido en un profesional del jiu-jitsu en los últimos años, disciplina en la que ha conseguido varias medallas. Su próximo reto será representar a República Checa en la segunda semifinal de Eurovisión 2020 que tendrá lugar el 14 de mayo, donde Benny actuará en la primera mitad, tal y como se estableció en el sorteo del pasado 28 de enero.