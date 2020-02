Eli ('OT 2020') anuncia que va a grabar su primer single

Eli Rosex fue la segunda expulsada de 'OT 2020' con un porcentaje muy elevado (92%), debido en gran parte a su inapropiada actitud y a sus desafortunados comentarios dentro de la Academia. Dos semanas después de su salida del talent musical de La 1, la canaria ha anunciado a través de sus perfiles de Twitter e Instagram que se dispone a grabar su primer single.

Eli no ha desvelado ningún detalle más sobre el estilo o sobre la letra de la primera canción que lanzará al mercado, pero sí ha revelado que lo hará de la mano de tres productores musicales y ha agradecido la confianza depositada en ella. Muchos seguidores de 'Operación Triunfo' le han felicitado por cumplir su sueño, pero otros se han mostrado muy duros con ella y le han recordado que no le perdonan su actitud dentro de la Academia.

Los dos triunfitos que también han dejado el concurso, Ariadna y Nick, han confirmado que se encuentran trabajando en la creación de sus primeros singles. En Instagram, Ariadna ha subido una foto junto a un productor musical en la que asegura a sus fans que desea enseñarles "más cositas" en breves, tras confirmar que ya había empezado a darle vida a su primer proyecto. Por su parte, Nick ha compartido una publicación en la que explica que se encuentra ya trabajando en su canción, que se llamará "Historias robadas".

En la Academia tampoco pierden el tiempo

Los concursantes que ya han sido expulsados no han perdido ni un minuto para ponerse manos a la obra y comenzar a trabajar en sus primeras canciones, pero tampoco lo han hecho los triunfitos que siguen dentro de la Academia. 'OT 2020' ya ha confirmado que Javy no será el único que consiga que su primer tema sea producido durante su paso por el talent musical, ya que a esta lista se han unido también Hugo con "Demonios", Anne con "Salté", Maialen con "Oxitocina" y Bruno, que todavía no ha decidido un nombre para su tema.

Más lanzamientos

Pero los concursantes de 'OT 2020' no son los únicos dispuestos a labrarse una carrera musical exitosa y a producir sus canciones, ya que dos triunfitos de anteriores ediciones han anunciado a través de sus redes sociales que van a sacar nuevos singles. Miriam Rodríguez ('OT 2017') ha dado una alegría a sus seguidores al contar que el 21 de febrero llegará su nuevo tema, "Desperté". Damien ('OT 2018') también ha prometido "nueva música" a sus fans a partir del 28 de febrero.