La adorable reacción de Samantha al conocer por fin a Carlos Right en 'OT 2020': "Estoy morada, ¿no?"

El viernes 14 de febrero, los concursantes de 'OT 2020' recibieron una nueva visita antes del segundo pase de micros de la Gala 5: la de Carlos Right, exconcursante de 'OT 2018'. Una ocasión que los chicos disfrutaron pero, especialmente, Samantha, quien ya se había declarado fan incondicional del artista durante su estancia en la Academia.

Samantha, incapaz de apartar la mirada de Carlos Right durante su visita a 'OT 2020'

Aunque la concursante ya sospechaba la posibilidad de recibir la visita de Right, su nerviosismo fue más que evidente desde que Noemí Galera cruzó la puerta con el exconcursante. "Llevas un puñetero mes gritando 'Carlos Right, Carlos Right'... ¡Pues toma Carlos Right!", soltó la directora de la Academia a una nerviosa Samantha, quien tuvo la suerte de disfrutar del encuentro sentada junto a su ídolo, al que apenas era capaz de mirar, a pesar de la insistencia del artista y de sus compañeros. "Ya le he mirado, por favor, parad. Dejemos que se enfríe la cosa", confesó la concursante, con una sonrisa nerviosa, cuya admiración por Carlos fue más que evidente durante todo el encuentro, en el que apenas fue capaz de contener la emoción, patente en su rostro.

"Hay un mundo fuera. A todos nos cambia la vida", comentó Right, tras lo cual animó a los concursantes a "que me preguntéis cualquier cosa, cómo qué pasa cuando sales". "¿Qué pasará cuando salga Samantha?", bromeó Jesús Rendón, despertando la risa por parte de sus compañeros y del invitado, mientras aumentaba el nerviosismo entre Right y la concursante. "Estoy morada, ¿no?", quiso saber Samantha en un momento del encuentro. "Le estás poniendo morado a él", matizó Jesús, provocando que su compañera se disculpara con Carlos. "No pasa nada, si a mí me encanta", confesó el invitado, sonriente. Un ambiente que se acentuó aún más cuando el artista desveló que era muy positivo, característica que los concursantes señalaron que compartía con Samantha, y que, además, tenía tatuado el título del libro de Rhonda Byrne, "El secreto". Un detalle en el que coincidía con la concursante, para sorpresa de ambos y del resto de los presentes.

"Voy a montar una agencia matrimonial"

Samantha, muy atenta a la interpretación de Carlos Right durante su visita a 'OT 2020'

"Me has puesto nervioso ya, coño", confesó Right, entre risas, después de pedirle a Samantha que le enseñara el tatuaje, algo que la concursante no pudo hacer, dado que señaló que lo tenía en el escote. "No pasa nada, yo también estoy muy nerviosa", lo animó la Samantha, sin poder contener la risa, quien apenas apartó la mirada del exconcursante mientras interpretaba uno de sus temas al mismo tiempo que tocaba la guitarra. Una situación que no se relajó con la llegada de Noemí, ante quien Samantha admitió que "lo estoy pasando fatal".

Además, la concursante pareció llegar al límite del nerviosismo a la hora de hacerse una foto a solas con Right, quien bromeó con posar al estilo de "San Valentín", para deleite del resto de concursantes. "Cuando ellos quieran, si quieren", defendió Noemí, ante una alterada y avergonzada Samantha. "Hacemos una pareja estupenda", alabó la concursante, minutos más tarde, algo más tranquila tras analizar la foto junto a su ídolo. "Yo cuando se acabe 'OT', voy a montar una agencia matrimonial", bromeó entonces Noemí, antes de poner fin a la visita de Right.