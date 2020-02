El mensaje de Gèrard a Anne ('OT 2020') tras ver el vídeo de su beso antes de actuar: "Me jodió mucho"

El pasado domingo 9 de febrero La 1 emitió una nueva gala de 'OT 2020', que no estuvo exenta de polémica. Esta vez Gèrard y Anne Lukin fueron el centro de todas las miradas, pues la dirección del talent producido por Gestmusic decidió hacer público un vídeo en el que aparecían los dos concursantes besándose, algo bastante criticado en redes sociales. El triunfito se ha sincerado con el profesor de interpretación, Ivan Labanda, a quien le ha explicado cómo se sintieron minutos antes de la actuación.

Iván Labanda y Gèrard en la Academia

"Me jodió mucho lo que tú ya sabes... El vídeo. Pero es que creía que era un punto ciego", ha comenzado Gèrard haciendo hincapié en que no pensaba que el beso había sido grabado por una de las cámaras de la Academia. "Nos han dicho que nos preocupemos, que es algo muy bonito, pero no sé...", continuaba dubitativo el concursante, a lo que Labanda ha respondido: "Vuestras caras eran un poema. No te voy a engañar. Pero tenéis que entender que estáis dónde estáis".

"Además, tenéis una habitación", proseguía el profesor catalán, dando a entender que podrían haberse besado sin ser vistos. Por ello, Gèrard ha decidido explicar por qué motivo se dieron un beso en ese lugar. "Le había compuesto una canción el día anterior. Me dijo que se la enseñase. No tenía sentido que no se la mostrase a ella primero. Y cuando se la enseñé...", argumentaba el ceutí dejando constancia de que en ese momento no pudieron contenerse.

Nervios antes de la actuación

El hecho de haber visto el vídeo del beso furtivo antes de salir al escenario provocó un cúmulo de nervios en Gèrard y Anne durante la interpretación del tema "Wicked Game"."¿Te puedes imaginar cómo fuimos al escenario? Yo estaba igual o peor que ella. Pero no me podía ponerse así porque somos dos y al final le iba a perjudicar. Le di un abrazo y le dije que se olvidara y que se centrara en seducirme y ser peligrosa", ha revelado sobre los momentos antes de la actuación. No obstante, Iván Labanda ha querido quitarle hierro al asunto: "Lo hicisteis muy bien. Estaba el microclima que habíamos hablado, creasteis ese momento íntimo... Yo estoy contento".