Elisa Mouliaá, en 'TardeAR' sobre el caso Errejón: "Yo no he visto cuestionar a víctimas de otros delitos"

Por Pablo Fernández Pérez |

Desde que los casos de abuso sexual de Íñigo Errejón se destaparon y la actriz Elisa Mouliaá lo denunció públicamente, los testimonios de más mujeres no han dejado de salir y los medios no han parado de hacerse eco de la terrible situación. Mouliaá, alguna vez, había concedido declaraciones más allá de la denuncia publicada, pero nunca había ido a un plató de televisión para hablar sobre el tema hasta ahora.

Elisa Mouliaá en 'TardeAR'

El pasado 20 de noviembre, la actriz se sentaba en ' TardeAR ' para, en directo, Ana Rosa Quintana comenzaba preguntándole si hubiera denunciado en el caso de que supiera todo lo que iba a ocurrir. "(...) pero", contestaba Mouliaá.

"Yo no he visto, en general, cuestionar a víctimas de otros delitos. ¿Por qué se cuestiona a las víctimas de agresiones sexuales?", preguntaba la presentadora a la actriz, la cual contestaba: "Yo creo que es algo que está en el inconsciente colectivo, esta cosa maquiavélica de la mujer que siempre se ha sostenido. La mujer retorcida, que busca siempre un resultado, un beneficio". Acto seguido, Elisa Mouliaá quería hacer una queja por todos los insultos y amenazas que está soportando, "un linchamiento constante", como ella dice.

"He denunciado tres años después porque yo pasé página, yo tampoco era consciente del delito en sí hasta que mis amigas me dicen que si me había enterado de lo de Errejón (...) leo las denuncias anónimas, empiezo a revivir lo que me hizo y veo que es un patrón que seguía", narraba la actriz. Además, añadía información de cómo se comportaba el político en el momento del abuso: "Él era incapaz de percibir nada. Yo veía a una persona que me estaba mirando y estaba proyectando en mí su idea. No te escucha, no te mira, no te siente (...) cuando te tenía a solas, en la intimidad, le daba absolutamente igual quién fueras. No preguntaba, él hablaba de su libro y te tocaba como si fueras un objeto".

Ana Rosa Quintana en 'TardeAR'

"Dar el paso es muy difícil porque hay un peso económico, para empezar, que no puede sostener la mayoría (...) y luego es la vergüenza de no saber si tu nombre va a salir o no va a salir dado el poder mediático que se tiene", reflexionaba la actriz sobre por qué muchas de las mujeres afectadas y víctimas de este caso no denuncian nunca.

El cierre de Ana Rosa Quintana

"Yo apelo a las mujeres, a los hombres y a la sociedad. La víctima no es nunca la culpable, avancemos de verdad. (...) Parece que la pena de banquillo, en este caso, no la está sufriendo el agresor, sino la víctima. Y esto es indecente", concluía Quintana el espacio dedicado en su programa para hablar de el caso de la denuncia de Elisa Mouliaá a Íñigo Errejón.