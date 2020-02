Elisabet Casanovas: "Ojalá Pol y Tania se tomaran un café en 'Merlí: Sapere Aude'"

Elisabet Casanovas está de estreno. El 4 de febrero llega a Playz, la plataforma de Televisión Española, la serie 'Drama', donde interpreta a una joven que se ha quedado embarazada y quiere descubrir la identidad del padre. Hablamos con la actriz para que nos cuente cómo ha sido grabar esta serie combinando el catalán y el castellano siendo para TVE y cómo se ha sentido rodándola con un equipo tan joven. Aprovechando que muchos espectadores de 'Merlí: Sapere Aude' pedían la aparición de Tania, el personaje que Casanovas interpretaba en 'Merlí, le preguntamos a la actriz qué opina ella al respecto y qué otros proyectos tiene entre manos.

Elisabet Casanovas es África en 'Drama'

¿Qué vamos a ver en 'Drama'?

Vamos a ver la situación de una chica de 23 años que hace poco lo ha dejado con su pareja de una larga duración. De repente, en su proceso de duelo, se queda embarazada y entonces vamos a ver todo el proceso que ella hace a partir de las decisiones que en aquel momento tiene que tomar. Y empieza a no querer vivirlo como un tabú.

¿Cómo ha sido para ti como actriz interpretar el personaje de una chica embarazada?

Para mí ha sido un reto porque el personaje vive las cosas bastante alejadas de mí, entonces me tengo que acercar a ese personaje con la forma más empática, ¿no? Tuve la necesidad de entender el cómo ella vivía toda esa época alocada, y que yo creo que no está en el guion, pero pienso que hay una pequeña autodestrucción en no querer afrontar un momento, no querer vivirlo como un drama el hecho de haberlo dejado con la pareja. Ahí empieza un poco la fiesta, y digo "autodestrucción" porque si ella lo viviese de una manera más tranquila a lo mejor utilizaría un condón.

Aunque la serie se llame 'Drama', es una comedia pero que ella vive desde el drama

De repente ella se queda embarazada y ella quería entender el porqué, porque no sabe de quién se ha quedado embarazada. Ella toma la decisión de querer contarlo y quiero recalcar que el foco está en cómo ella vive todo eso. Ella vive con dos compañeros de piso que son Scarlett y Jordi. Júlia Bonjoch y Artur Busquets consiguen dar un universo súper rico en ese piso y que le acompañan a África en todo eso. Aunque la serie se llame 'Drama', es una comedia pero que ella vive desde el drama.

¿Estarías preparada para dar consejo a loes espectadores que se sientan identificados con tu personaje, África?

Pues nunca me lo había planteado así ni a mí se me había ocurrido. Espero que esta serie sea de una forma empoderadora para la gente, que guste y que sirva algo.

Además se ven ciertos momentos de crítica social.

Creo que está guay porque hay denuncias de reacciones y actitudes de diferentes chicos y esto es guay porque quedan retratadas algunas situaciones. Aunque no se castiguen, verlas retratadas para mí está muy guay. Y el hecho de que ella decida no vivir el embarazo como un tabú a mí me aparece muy empoderador y yo creo que es un personaje con fuerza que se hace a través de los personajes que nos rodean. Ella se siente desde el primer capítulo muy acompañada por su amiga Scarlett.

Me flipa que 'Drama' juegue con las líneas temporales, es una de las claves de la serie

También es interesante ver cómo 'Drama' juega con dos líneas temporales en algunos capítulos.

Esto a mí me flipa, es una de las claves de la serie. Esta es la parte que más defiendo porque sigues al personaje, el antes, el después y el qué ha pasado; puedes ver la evolución de todo. Es chulísimo y también creo que esto hace que se enriquezca el universo de que un personaje, que esté en un momento determinado y luego esté en otros.

Como se ha grabado en Barcelona, es muy verosímil que se hable en catalán y en castellano

¿Cómo ha sido grabar para una plataforma de Televisión Española en catalán?

Para mí es increíble. Como se ha grabado en Barcelona, para mí es muy verosímil que se hablen el catalán y el castellano a la vez porque es lo que hablamos muy frecuentemente. Según la relación que tienes te relacionas en catalán con unos y en castellano con otros. A mí eso me gusta a nivel cultural, en mi caso me hace acercarme más a los personajes.

África (Elisabet Casanovas), en 'Drama'

¿Cómo ha sido grabar con acento canario en las escenas con el padre?

Unas risas. Hubo un trabajo de acento que estuvo muy guay porque yo no hablo canario y no lo había hablado nunca. Pedí ayuda a Mónica López, que a través de unas notas de voz me dio un par de truquillos para acercarme más al acento. Rodar con Ignatius Farray ha sido muy guay, es un ser con un mundo interior súper rico y del que yo he aprendido mucho. Cada vez que decían acción, él se crecía mucho y yo me meaba de la risa.

Sois un equipo muy joven. ¿Eso se nota en el ambiente de trabajo?

Sí que se nota, el equipo de rodaje también ha sido muy guay. El universo es muy generacional. Además, a la hora de currar, algunos nos conocíamos mucho entre nosotros, entre algunos no nos conocíamos tanto o si nos conocíamos no habíamos currado juntos nunca. Y estás tope eso al final mola mucho y he aprendido mucho de todos ellos, yo he rodado con casi todos ellos y te digo que ha sido muy guay.

Parece que estoy haciendo una oda de purpurina, pero con todos he trabajado muy a gusto

¿Cómo ha sido el reencuentro en cámara con Iñaki Mur, Óliver en 'Merlí'?

Muy guay, era como rodar en casa. Y también con Albert Salazar que no habíamos trabajado en audiovisual pero sí en teatro, en una obra en la que también estaba Artur Busquets; nos conocemos muchísimo y ha sido un placer poder rodar juntos. A Julia también la conocía del Institut del Teatre, que ella iba a un curso más, pero no habíamos trabajado nunca juntas. Con Eduard Buch tampoco había trabajado nunca y es una risa. Muy guay con todo el mundo. Me oigo desde fuera y parece que estoy haciendo una oda de purpurina, pero es que es la verdad. Con Àlex Maruny nunca habíamos currado juntos, habíamos ido a clases juntos y así te sientes arropada, como en casa. También Ginesta, la directora, que yo creo que ha aportado un color a la serie que nos ha permitido hacernos muchas preguntas y, dentro del poco tiempo que teníamos, acercarnos al guion de una forma próxima.

¿Cómo ha sido grabar las escenas con la niña?

Esa niña es muy fuerte, esa niña parece salida de no sé dónde. Es una niña muy disciplinada que quería hacer todo bien. Entre plano y plano ella me decía: "¿Practicamos?", y entonces repasábamos texto. Era un amor.

Pero vaya personaje... Debe ser costar un poco llamarle a una niña hija de puta, ¿no?

Sí, total. Pero ella encantada y se reía mucho.

Y hablando de reencuentros, la música de 'Drama' la ha hecho David Solans.

Sí, correcto. David Solans y Paula Jornet. Son ese tipo de gente que pueden hacer lo que quieran porque tienen un talento desbordado y una energía que también se desborda. A mí me flipan, además Paula aparece en la serie y David también tiene un gusto en la música muy guay. Con David compartí piso y él tenía un estudio en su habitación, creo que ha hecho muy buen trabajo.

Pol y Tania (Carlos Cuevas y Elisabet Casanovas) en 'Merlí'

¿Cómo viviste el hecho de que los seguidores de 'Merlí' pidiesen que Tania estuviese en 'Merlí: Sapere Aude'?

Es que claro yo lo he vivido de una manera muy natural. Se ha querido hacer un spin-off, que para mí es otra serie. Me satisface mucho que haya una segunda parte que se sitúe en otra etapa de los personajes.

Mucha gente pensaba que en ese universo, siendo Barcelona, tendría cabida Tania aunque sea para tomar un café.

Claro, ojalá lo tomase pero pienso que Héctor Lozano ha querido hacer una serie que se aleja un poco de todo lo que había sido 'Merlí' y hacer otra para contar otras cosas nuevas, desde la madurez del personaje que no incluía a otros personajes, es mi opinión. Pero si un día Pol y Tania toman un café a mí me encantaría, pero no me lo he planteado la verdad.

¿Y un spin-off de Tania?

No (entre risas).

Me gustaría contar historias que puedan llegar a la gente y que estén chulas de contar

¿Tienes algún otro proyecto entre manos? ¿O alguna serie en la que quisieras estar?

Ahora tengo teatro. Me voy la semana que viene a Sudamérica a hacer una gira de un monólogo que hice el año pasado en el Teatro Nacional que se llama "Cassandra", un espectáculo dirigido por Sergi Belbel y el autor es Sergio Blanco. Nos vamos dos semanas de gira, una mini gira que tengo muchas ganas. ¿Y qué me gustaría hacer? Me gustaría contar historias que puedan llegar a la gente y que estén chulas de contar.

Para acabar hablando de 'Drama', ¿puede haber una segunda temporada? ¿Se ha planteado?

Yo creo que gustaría que hubiese más capítulos, pero no se sabe nada.