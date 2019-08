Elisabet Casanovas, Tania en 'Merlí', desafía la censura de Instagram publicando una foto en topless

La censura en Instagram está afectando a muchos usuarios de las redes sociales que no pueden publicar ciertas imágenes por ser consideradas "material inapropiado". Este verano, dos rostros populares que han dado mucho de qué hablar han sido Paco León y Leticia Dolera. En el caso de él, subió su ya famosa foto de "el manguerazo" en la que se tapaba sus atributos y aun así, se la eliminaron (dos veces). En el caso de ella, publicó una imagen de su amiga Celia Freijeiro y en la que se le veía un pecho y tuvo que volverla a publicar tapándolo mínimamente: "Un pezón de una mujer, claro. Tu pezón incumple las normas de Instagram, Celia Freijeiro", le comunicaba públicamente la directora.

Aun así, esta censura no está impidiendo a miles de usuarios que publiquen sus fotos ligeros de ropa disfrutando del verano. Eso sí, por desgracia dejará de sorprender que estas fotos sean eliminadas por Instagram. Una de las últimas actrices que ha subido una foto sin ropa ha sido Elisabet Casanovas, conocida por interpretar a Tania en 'Merlí', junto a Joana Vilapuig, Cristina en 'Polseres vermelles'.

Las dos actrices han querido mostrar su amistad a los seguidores y publicar una enternecedora imagen en la que se les ve disfrutar de las vacaciones. Pegándose un refrescante baño, Joana y Elisabet están haciendo topless tal y como se puede ver en la foto desafiando a la normas de la red social. Eso sí, los pezones, que es lo que suele censurar Instagram, están bajo el agua, por lo que se podrían estar librando de esta surrealista y sexista desaprobación.

Tania no estará en 'Merlí: Sapere Aude'

Tania fue uno de los personajes más carismáticos de 'Merlí' y de las alumnas más queridas por los espectadores. Formaba una bonita relación (no solo amorosa) con Pol, por lo que no era de extrañar que el personaje interpretado por Elisabet continuase en el spin-off titulado 'Merlí: Sapere Aude'. Sin embargo, ya anunciaron que quería que fuese un mundo completamente nuevo y, aunque algunos sí que continuarán en esta nueva ficción de Movistar, no será el caso de Tania, que esperamos que al menos sí que sea mencionada en los capítulos que están por llegar.