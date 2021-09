Movistar+ presenta las nuevas entregas de 'BSO' en el marco del FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz), dentro del pórtico de la Catedral de Santa María. El icónico actor, presentador, músico, director, guionista y productor Emilio Aragón regresa a la pequeña pantalla con este programa de autor, que repasa la historia de sus invitados a través de las canciones que han marcado su vida. La rueda de prensa, conducida por la periodista Mariola Cubells, ha contado con la asistencia de Juan Andrés García Ropero "Bropi", director de Entretenimiento de la plataforma de streaming.

'BSO' regresa con nuevas entregas el miércoles 15 de septiembre de 2021, que supondrán el cierre de su primera temporada. En estos cuatro episodios, Aragón conversará con Alaska, Antonio Banderas, Raphael y Dani Rovira para recordar aquellos canciones que les hacen viajar a momentos inolvidables de sus vidas. El espacio seguirá combinando invitados, entrevistas, música en directo, coreografías, humor y cine.

Emilio Aragón en la presentación de 'BSO'

"'BSO' ha sido un regalo porque yo no tenía pensado volver a ponerme delante de las cámaras. Si estás delante, no tienes tiempo para escribir, producir y dirigir. Por eso, tomé hace años la decisión de dar un paso atrás", explica el director y presentador del programa. "Estaba en pleno confinamiento cuando recibí la llamada para hacer un programa con Movistar+. Dije que no y mi familia me regañó. ¿Por qué no? Hay veces que nos plantamos un no en la vida y a ese no hay que anteponerle un '¿por qué no?'", añade.

Aragón se tomó unos días para reflexionar y, finalmente, aceptó con la condición de tener "libertad y tiempo para poder hacerlo". "Yo solamente quiero hacer cosas bonitas y este programa tiene algo de esos ingredientes. Me siento muy afortunado de haber invitado a estos ocho compañeros de profesión", asegura el músico. "Fue fácil contar con ellos. Antonio Banderas y yo estuvimos comiendo antes de la pandemia y queríamos hacer algo juntos", explica en este encuentro con los medios. Aunque les gustaría contar con muchos profesionales en posibles entregas futuras, para él sería un sueño hablar con el Papa Francisco, Paul McCartney y James Taylor.

El complicado rodaje del piloto

Además, recuerda cómo fue la complicada grabación de la primera entrega, que contó con su amiga Belén Rueda para facilitar las cosas. "A Belén le dije que tenía que venir al piloto porque iba a ser un caos y muchos de ellos van a la basura. Empezamos a grabar y a los 10 minutos vino el enfermero a decirnos que el novio de Belén había dado positivo y tuvimos que suspender el rodaje", cuenta Aragón.

Para el presentador, 'BSO' "es el resultado de un grupo de personas que quiere hacer buena televisión". "Movistar+ está haciendo cosas muy buenas. Siempre hablamos del share, pero no hablamos de la calidad de los programas", afirma. Aunque cree que un formato así no funcionaría en una televisión lineal, tiene claro que nadie le va a quitar los "momentos mágicos" que ha vivido.