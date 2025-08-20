FormulaTV
Conectar
Última hora María Patiño presentará 'No somos nadie'

ESTRENO

'Emily en París' regresa con su quinta temporada el 18 de diciembre en Netflix

La serie protagonizada por Lily Collins volverá a las pantallas con 10 episodios que combinarán escenarios entre París y Roma.

'Emily en París' regresa con su quinta temporada el 18 de diciembre en Netflix
©Netflix
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Miércoles 20 Agosto 2025 18:36 (hace 6 horas)

Serie relacionada

Emily en París

Emily en París

2020 - Act

Estados Unidos 4 temporadas 40 capítulos

ComediaDramaRomance

7,7

Popularidad: #427 de 3.639 Ranking Emily en París

  • 37

  • 19
Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Top Series

Listas