Cuando todavía estamos esperando la confirmación de la fecha oficial en la que llegará Peaky Blinders

Esta nueva serie es lo nuevo del creador de la ficción protagonizada por Cillian Murphy y desde Netflix se ha revelado que se lanzará el 25 de septiembre. De esta manera, llega otra gran producción a la plataforma de la N roja de la mano de Steven Knight.

Esta serie nos narrará una historia de intriga familia, secretos, traiciones y lucha por el poder. La trama estará situada en el Dublin y la Nueva York del siglo XIX, un poco antes de la ambientación que vimos en 'Peaky Blinders'. Para ello se han usado localizaciones de Reino Unido como Liverpool, Cheshire o Stockport.

Por otro lado, esta ficción, más concretamente en lo sucedido, quienes son famosos y poderosos por la fabricación de la cerveza homónima. La muerte de Benjamin Guinnes, quien fue la persona que consiguió llevar ese apellido a lo más alto,tan lucrativo y además va a ser el punto de comienzo para su primera temporada.

Debido a ello, esta serie que contará con 8 capítulos para esta primera temporada ha suscitado algunos parecidos con otra que ha sido un éxito tremendo para HBO. Estamos hablando de 'Succession', donde también la sucesión de una gran empresa genera un drama donde los hijos de un magante tratan de hacer de todo para poder ser ellos los elegidos para ocupar el sillón de jefe del negocio familiar.

Por otro lado, también se ha comparado con otra trama parecida, la de la película de Ridley Scott 'La casa Gucci', con la que también comparte parte del título. Este parecido se debe a que en ambas tramas un asesinato es el centro de todo. Además en ambas tenemos de protagonistas a los miembros de una adinerada familia cuya fortuna viene de un negocio familiar que han de cuidar.

El genial reparto de la serie

Por último hay que mencionar el reparto de lujo con el que ha podido contar la serie. Los herederos son Louis Partridge ('Enola Holmes'), Emily Fairn ('Mary & George'), James Norton ('Mujercitas') y Anthony Boyle ('Los amos del aire'). Pero además de ellos, el elenco está completado por nombres como Jack Gleeson (Joffrey Baratheon en 'Juego de Tronos'), Niamh McCormack ('Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones') o Dervla Kirwan ('True Detective')