Emmanuel Macron "luchará" para que 'Emily en París' no se vaya de Francia

La vida de Emily Cooper se ha convertido en un asunto político. Durante la cuarta temporada de 'Emily en París', el personaje titular, interpretado por Lily Collins, viajó a Roma a vivir una nueva aventura y, tras el final de la entrega, parecía que esa mudanza podía ser permanente. Sin embargo, "eso no significa que no vaya a estar en París", como aseguró el creador Darren Star cuando se anunció la renovación por una quinta tanda, pero aquellas declaraciones no tranquilizaron al Emmanuel Macron, que ha defendido que la joven debe volver a la capital gala.

Lily Collins en 'Emily en París'

El presidente de la República Francesa ha concedido una entrevista a Variety en la que, entre otras muchas cuestiones, ha resaltado que hará todo lo posible para que la ficción original de Netflix no se vaya al país vecino. "", ha expresado el líder político, que también se ha pronunciado acerca del cameo de su esposa en la serie.

"Estuve muy orgulloso, y ella estuvo muy contenta de poder hacerlo. Son solo unos pocos minutos, pero creo que fue un gran momento para ella. Es bueno para la imagen de Francia. 'Emily en París' es muy positiva en lo que respecta al atractivo del país. Para mis propios intereses, es una gran iniciativa", ha añadido Macron, que al ser preguntado por un posible cameo en el futuro no se ha mostrado tan contundente: "¡Soy menos atractivo que Brigitte!".

Enredo diplomático

Las palabras de Macron han tenido una repercusión internacional y, como no podía ser de otra manera, han llegado a los oídos de Roberto Gualtieri, alcalde de Roma, que no ha dudado en darle réplica a través de The Hollywood Reporter. "Realmente no puedes intimidar o interferir con los planes de producción de Netflix para la siguiente temporada de 'Emily en París", ha respondido un Gualtieri que, lejos de dejar ahí la polémica, también ha echado leña al fuego a través de X: "Querido Emmanuel Macron, no te preocupes: a Emily le va muy bien en Roma".