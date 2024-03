Emma García recuerda cuando un hombre que "no estaba bien" quiso casarse con ella en Mediaset

Por Toño García Rodríguez |

No es la primera vez que la realidad supera a la ficción y así lo ha hecho saber Emma García a sus colaboradores. 'Fiesta' acababa de abordar el tema de una estafa amorosa y a la presentadora le vino a la memoria un recuerdo que sucedió hace unos años en las instalaciones de Mediaset. "Aunque no tiene que ver, me ha venido a la cabeza", alertaba la presentadora antes de lanzarse a contar el sorprendente suceso.

Emma García recordando el momento

, comenzó contando Emma, provocando una gran incertidumbre entre los colaboradores y el público presente en plató. Sin embargo, no se trataba de ningún amor de la presentadora, sino, desveló la guipuzcoana.

Al ser preguntada por los tertulianos, Emma reveló que no llegó a hablar con él, pero se asomó por la ventana porque tenía curiosidad. "Me dijeron 'no te acerques porque el señor no está bien'", añadía la presentadora, contando, además, que "vino en dos ocasiones". Sus compañeros, atónitos, bromeaban con la situación e incluso Aurelio Manzano preguntó si se asomó para ver "si merecía la pena". Entre risas, Emma respondía que ya estaba casada.

"Ese señor, lógicamente, no estaba bien", insistía la presentadora, que recordaba aun así la anécdota con mucho cariño. "De verdad, hay cosas que llegan al corazón", reconoció Emma antes de concluir la conversación. Sin duda, un momento natural y sincero que la periodista quiso compartir con el público y que regaló unas risas a todos los allí presentes.