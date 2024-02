Paloma Lago acusa a 'Fiesta' de hacerle una encerrona: "Faltar a la palabra no está bien"

Por Beatriz Prieto |

El domingo 4 de febrero, 'Fiesta' contó en plató con la visita de Paloma Lago, para hablar de su trayectoria profesional, antes de abordar su relación con Ana Obregón, dado que estuvo casada con su hermano Javier, con el que tuvo a su único hijo. Un encuentro que, lejos de ser cordial y distendido, acabó con una Emma García reprochando a su invitada su pésima actitud, algo sobre lo que Lago decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram.

Emma García se pone en pie, harta de la actitud de Paloma Lago en 'Fiesta'

para hablar sobre mi trayectoria profesional y mis proyectos presentes y futuros, sobre mi familia por el año tan bonito y tan ilusionante que tenemos por delante", arrancaba el texto compartido por la presentadora en un story publicado en dicha red social. Lago, de hecho, explicó que, "como suele ocurrir en estos casos,".

Por esa razón, "mi sorpresa fue mayúscula cuando me empezaron a preguntar sobre un tema que absolutamente nada tenía que ver con lo acordado y del que yo jamás hubiera aceptado hablar en un plató". "Faltar a la palabra no está bien. Eso es lo que ha pasado hoy en 'Fiesta'. Ni más, ni menos", remataba Lago en su texto, publicado la noche del domingo, horas después de su tensa entrevista en el programa de Telecinco.

"Eres una irrespetuosa"

No obstante, aunque las evasivas de Lago fueron la razón de un rifirrafe con Aurelio Manzano, ese no pareció ser precisamente el motivo de enfado de García por el que tan mal acabó el encuentro. "Tengo muchas ganas de hablar, pero para un poco", le instó la presentadora en un momento del encuentro, ante la verborrea de la invitada.

De hecho, Lago apenas dejó intervenir ni a los colaboradores ni a la propia García para que pudiera hacerle preguntas, e incluso señaló a la directora para preguntar "quién es esta señora" y hasta aprovechó para promocionar su cuenta de Instagram o un libro. "Me esperaba la entrevista con ganas y me ha decepcionado, la verdad", se despedía la presentadora, visiblemente molesta, antes incluso de tachar a la invitada de "irrespetuosa" y dar paso a una publicidad tras la cual ya no había ni rastro de Lago.