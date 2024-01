Por Redacción |

Durante toda la entrega de 'Fiesta' del domingo 28 de enero, el programa estuvo cebando una exclusiva sobre un famoso que se había casado en secreto. Como suele ser habitual, esta información se dejó para el final del programa con la idea de mantener a los espectadores pegados a la pantalla hasta el último minuto. Sin embargo, lo que prometía ser el momento clave de la jornada quedó completamente deslucido.

'Fiesta'

"Ha llegado el momento de conocer el nombre del famoso que se habría casado por sorpresa", explicaba a la audiencia Emma García , justo después de comentar la noticia de que los reyes de España habían ido a ver una película a un cine madrileño. En ese momento,. "Ah, ¿lo tengo que decir yo?", se extrañaba la presentadora, provocando la risa de los colaboradores y el público.

Tras este incómodo momento, parecía que todo iba a solucionarse, pero nada más lejos de la realidad. Otro redoble de tambores sonaba, pero tampoco pasaba nada, lo que creaba un clima de incertidumbre en el plató. "Ya vamos", tranquilizaba García. Justo antes de emitir un vídeo, uno de los colaboradores del espacio de Unicorn Content bromeaba: "Tranquilidad, que no se ha dado a la fuga".

Más errores

En pantalla aparecía un vídeo en el que supuestamente se indicaba quién era la persona que se había casado. Sin embargo, estaba mal editado, por lo que rápidamente lo quitaban, aunque sí se podía leer en un rótulo que se trataba de Sebastián Palomo Danko, el hijo del torero Palomo Linares y la modelo Marina Danko. "Vamos a ver. Esto nos ha quedado como una mierda. Perdonad que lo diga así. Hombre, por favor, todo el programa para anunciar esto y yo no me he enterado de quién se ha casado", sentenciaba Emma García tras la cadena de errores.

"Vamos a hacerlo bien, ha llegado el momento de saber el nombre del famosos que se ha casado en secreto", comentaba la conductora, que daba paso a Saúl Ortiz para ampliar la información. Este se acercaba a la pantalla, donde se veía el rostro del famoso aludido, pero su imagen desaparecía justo cuando llegaba el colaborador a plató. Ya con él sentado junto a García, se comenzaban a desvelar todos los detalles de los que disponía el programa.