La guerra de bolas de nieve de Callao acaba atacando a las cámaras de 'Viva la vida': "Este es gilipollas"

Madrid está viviendo una de las nevadas más grandes que ha tenido en su historia. Aunque muchas personas han disfrutado de la ingente cantidad de nieve que ha traído la borrasca Filomena, otras han sufrido las horribles consecuencias del clima. 'Viva la vida' fue de los pocos programas que pudo emitirse en Telecinco el 9 de enero, donde los colaboradores y la propia Emma García informaron de todo lo que estaba ocurriendo en la ciudad debido al temporal. El espacio conectó en directo con uno de sus reporteros que se encontraba en la plaza de Callao donde se produjo una batalla campal de bolas de nieve.

Emma García en 'Viva la vida'

Lo que podía resultar algo divertido se acabó convirtiendo en un acto de vandalismo cuando los jóvenes que participaron en la "guerra" comenzaron a subirse encima de los quioscos e incluso se tiraron vallas de seguridad: "Es una locura, ¿pero esto qué es? Me parece inadmisible, ¿no hay policía ahí? Estamos locos, es indignante", reaccionó la presentadora de 'Viva la vida'. En cuanto los participantes de la batalla se dieron cuenta que les estaban grabando, comenzaron a tirar bolas al cámara del programa de Telecinco: "Este es gilipollas", soltó Emma García muy indignada con la situación.

"No saben lo que hacen, bastante complicada es la situación, sobre todo en los hospitales, para que estos insensatos hagan esto", continuó la presentadora, quien realizó un llamamiento a la policía para que acudiese a la plaza lo antes posible ya que había más de cien jóvenes lanzándose bolas que ya no eran nieve, más bien hielo puro. Finalmente, la zona fue despejada rápidamente por las autoridades, quienes tuvieron que dejar otros asuntos más importantes para disolver cuanto antes la "guerra" juvenil que se había formado.

El peligroso viaje de Emma para llegar a Telecinco

El temporal ha provocado nevadas históricas en el país, lo que ha hecho que muchas personas no pudiesen acudir al trabajo la tarde del 9 de enero. Telecinco tuvo que improvisar un alargado programa de 'Viva la vida' aprovechando que Emma García fue de las pocas personas de la cadena que pudo ir a trabajar. Sin embargo, la presentadora del espacio explicó el tortuoso viaje que tuvo que realizar para llegar a las instalaciones de Mediaset.

"Yo he llegado hasta aquí en coche y ha sido algo complicado, no se veía la carretera, no había quitanieves y los coches estaban parados unos detrás de otros. Hemos venido en dirección contraria todo el camino y además nos hemos encontrado con muchísimas personas que estaban paseando, esquiando, y que no se quitaban de en medio", ha explicado la presentadora. "Cuando he llegado aquí he respirado porque venía con el corazón encogido. Yo me quedo aquí a dormir, no vuelvo", admitió García.