Los zascas colosales que Emma García dedica a Carmen Borrego en 'Viva la vida'

La tensión entre la familia Campos continúa incrementándose tras la reconciliación entre Carmen Borrego y Jorge Javier Vázquez a pesar de las duras palabras que dijo el presentador sobre ellas. Alejandra Rubio dio su opinión al respecto en 'Viva la vida' el pasado 6 de diciembre, algo que no le sentó nada bien a su tía. Sin embargo, Terelu Campos se ha posicionado a favor de su hija, lo que ha dejado a Borrego completamente sola en esta situación. Para más inri, la presentadora del programa, Emma García, también ha soltado alguna que otra pullita a la colaboradora durante su participación el 13 de diciembre.

Emma García y Carmen Borrego en 'Viva la vida'

Nada más comenzar el programa, García le propuso a Carmen Borrego un juego para adivinar en qué iba a consistir el debate del día. La hija menor de María Teresa Campos conoce muy bien cómo funciona la televisión y más aún el programa en el que colabora, sabiendo que "nada bueno" iba a ser lo que la esperase esa tarde: "Te quiero mucho, Carmen, y lo digo irónicamente como tú me lo dijiste a mí el otro día", ha soltado la presentadora dejando a su tertuliana casi sin palabras. "Bueno no vamos a empezar peleándonos, para nada", dejaba caer Borrego.

Curiosamente, la presentadora del espacio emitido en Telecinco tenía otra pullita más guardada para su colaboradora. Hablando de la Navidad, Emma García dejaba entrever que estas fiestas muchas veces sirven para "solucionar amistosamente todas las polémicas a menos que te llames Carmen Borrego y que intentes solucionar algo y se vuelva a montar", volvía a la carga la conductora de 'Viva la vida' dejando estupefacta a su compañera. "Que buen rollito ¿no?", alucinaba Borrego al recibir estos comentarios de García.

Su respuesta a Terelu Campos

Después de ver los vídeos donde Terelu Campos se pone del lado de Alejandra Rubio, Carmen Borrego considera que ella jamás se ha metido en lo que puedan decir su hermana y su sobrina: "En algún momento ellas me han dicho algo a mí, puede que porque tengo menos experiencia o porque soy más directa". Eso sí, no ha podido evitar molestarse al ver que su hermana mayor leyese un mensaje suyo públicamente sobre Diego Arrabal: "Yo le mandé un mensaje privado a mi hermana, y ella va y lo hace público. Yo jamás lo habría hecho público. Aunque creo que no lo hizo para hacerme daño", afirmó la colaboradora.