Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El domingo 4 de febrero, Emma García ha vuelto a coger las riendas de 'Fiesta' para tratar los asuntos más relevantes de la actualidad y de la prensa del corazón y para entrevistar a personajes públicos como Jorge González. Otra de las invitadas de la tarde ha sido Paloma Lago, que a pesar de ser recibida con una gran sonrisa del equipo de Telecinco, ha terminado cabreando a la presentadora.

Paloma Lago en 'Fiesta'

Nada más comenzar la charla, el formato de Mediaset Españaemitiendo un vídeo. Tras verlo, los colaboradores han intentado hacerle unas preguntas, pero. Por otro lado, Emma García también ha querido plantearle una cuestión, perodel programa: "¿Quién es ella?".

"Perdona Paloma, si me dejas preguntarte seguramente... Aquí la que te está preguntando soy yo. Si no te importa deja a la directora", ha recriminado la presentadora. Al escuchar el reproche de Emma García, la modelo ha afirmado que no quería enfadarla. "No me enfado, me pongo seria porque, a ver, te hemos invitado con toda la ilusión para hacerte una entrevista y para hablar contigo. Tengo muchas ganas de hablar, pero para un poco", ha seguido la comunicadora vasca.

Emma García no puede más con Paloma Lago

Por su parte, Paloma Lago ha mantenido este comportamiento durante toda la conversación, llegando a tener una pequeña discusión con Aurelio Manzano. Finalmente, Emma García se ha hartado de su actitud y ha cortado abruptamente la charla con la modelo: "Me esperaba una entrevista con ganas y me ha decepcionado la entrevista, la verdad. (...) Mira hija, de verdad, eres una irrespetuosa Paloma. (...) Es muy fuerte esto. Nos vamos, volvemos enseguida". Una vez terminada la publicidad, nadie ha vuelto a hacer mención a la invitada.