Emma García rompe a llorar ante el duro testimonio de una madre cuya hija de 3 años sufrió abusos sexuales

Emma García vivió un momento muy emotivo durante la tarde del 2 de junio en 'Viva la vida', tras escuchar el duro testimonio de la madre de una niña de 3 años, cuya expareja abusó sexualmente de la pequeña sin que ella lo supiera. Una realidad que la mujer, María, conoció de boca de su propia hija un año después y que ella misma compartió con la presentadora del espacio de los fines de semana de Telecinco, sin revelar su identidad.

Emma García, emocionada en 'Viva la vida'

"Es indignante lo que realmente le está pasando a esta señora", defendió Alejandro Albertini, abogado colaborador del programa, tras escuchar el relato de la mujer. El letrado señaló que había "exámenes forenses y psicológicos" en los que se demostraba que el nivel de "fabulación" de la niña "era nulo". "Todo lo que ha contado ha sido real", explicó el abogado, a lo que una de sus compañeras aportó que, además, "había coherencia en el relato" de la pequeña. "Ya es difícil verbalizar algo así para un adulto, pongámonos en la piel de un niño", declaró la colaboradora.

En ese momento, Emma García se unió a sus compañeros, tratando de ocultar las lágrimas que se habían desatado durante el encuentro con María. "Lo que no puede ser es que una persona que está pasando por esta situación, que tiene la valentía de venir a un plató de televisión a narrar con todo lujo de detalles por ayudar a su hija y a todas las personas (imagínense lo duro que ha sido para ella contar esto), que no tenga protección, que no se encuentre una solución a una persona que solo quiere vivir en paz y dejar de pasar miedo", intervino la presentadora en pleno debate, con voz ahogada.

"Tiene miedo de que mate a su hija"

"Es que está amenazada. Es que está persona sigue detrás de ellas. ¿Cómo es posible?", declaró Emma García, recalcando cada palabra, antes de que uno de los colaboradores recordara que "había una orden de alejamiento". "Pero se la salta", resaltó la presentadora, indignada. "Ella tiene que estar cambiándose de casa porque tiene miedo por su hija. Tiene miedo de que acabe matando a su hija", explicó una de las colaboradoras, que había hablado con la madre por teléfono, antes de señalar que la "tragedia podía ser mucho peor".

"¿Cómo es posible que se archive un caso así? ¿Cómo es posible que esta mujer tenga que grabar a su hija, es que es difícil de imaginar, para que la niña explique lo que le ha pasado?", cuestionó Emma, enfadada, ante lo que Albertini prometió trabajar en el caso de María. "Me comprometo a ayudar a María, ir con ella a los juzgados y preguntar qué ha pasado. Tenemos que tener plena fe y plena convicción en nuestro aparato judicial", defendió el letrado, convencido de que algo había fallado en el proceso judicial. "Espero que hayamos conseguido algo y que María se vaya más tranquila y con el cariño de todos los que la hemos escuchado y, sobre todo, con nuestro apoyo", concluyó Emma, que calificó a la invitada de "valiente".