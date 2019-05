Carmen Borrego, nueva colaboradora de 'Viva la vida' tras su salida de 'Sálvame': "He llorado mucho"

Apenas unas horas antes de que Terelu Campos se encontrar con algunos de sus ahora excompañeros de 'Sálvame' en 'Sábado deluxe', su hermana Carmen Borrego reapareció en Telecinco en 'Viva la vida' en la tarde del sábado 25 de mayo. Una visita que Borrego ya definió como una "tarde especial y difícil" al comenzar, puesto que no solo habló de su abandono de 'Sálvame' y su "polémico" paso por 'Sálvame Okupa', sino que también dio una buena noticia: su fichaje como colaboradora de 'Viva la vida', opción que ya le había brindado públicamente Emma García hacía una semana.

Carmen Borrego y Emma García en 'Viva la vida'

"Creo que he tenido pocas oportunidades de que la gente me conozca", opinó Borrego, que añadió que, en su opinión, la gente creía que era "más seria, más borde, incluso más estúpida". "He tenido mucha gente que me ha alabado, pero de repente todo el mundo se me ha puesto en contra", declaró la invitada, antes de confesar que "no había estado bien" en 'Sálvame Okupa' "porque no estaba bien". "Me he replanteado mi vida profesional en todos los aspectos. ¿He corrido demasiado? ¿He ido de sobrada?", se cuestionó Carmen, que señaló que "estar ante las cámaras le daba respeto" y que "tenía mucho que aprender".

"Yo salgo hecha polvo, como una colilla, sin entender qué me ha ocurrido a mí", admitió Borrego, hablando de su salida de 'Sálvame Okupa', tras la cual "había pasado por todas las etapas" como "indignación" o "pena". Además, la invitada tuvo ocasión de explicar su abandono de 'Sálvame', programa que había dejado antes del breve reality porque "creía que no estaba haciendo bien su trabajo, no se sentía a gusto y cada vez aportaba menos". "No solo sufro yo. Cuando veo a mis hijos y a mi marido sufrir, no está pagado con nada", reconoció Borrego, tras recordar las críticas que había recibido por la exclusiva que había dado tras su operación de papada.

"No tenía ganas de ir a 'Sálvame Okupa'"

Borrego también tuvo la oportunidad de aclarar los motivos por los que había aceptado ingresar en 'Sálvame Okupa', oferta que había rechazado en múltiples ocasiones porque "no le parecía lógico" tras su marcha de 'Sálvame'. "Tenía que haber sido más fuerte y decir que 'no'", reconoció la invitada, que accedió a participar en el reality después de que le aconsejaran que aceptara porque "le iba a ir bien". "No tenía ningunas ganas de ir, no te voy a mentir", admitió Borrego, que señaló que "no la había amenazado nadie" y que había anunciado que "entraba con una limitación". "Pedí que se hiciera público y no se hace", recriminó Borrego.

"He necesitado tiempo"

Carmen Borrego en 'Viva la vida'

Ante las críticas de sus compañeros de 'Sálvame' por su silencio, Borrego explicó que "no estaba en ese momento para dar explicaciones". "He llorado mucho. Era incapaz de descolgar un teléfono", confesó la invitada, que desveló que había dejado de ver el programa y confesó que "no sabía cómo habría reaccionado" de hablar entonces. "Si yo hubiera encontrado un solo apoyo en el programa, a lo mejor habría sido capaz de explicarme", lanzó Carmen, que subrayó que "todo se podía decir, pero las formas eran importantes" y reprochó a los colaboradores algunas de las acusaciones que habían lanzado contra ella. "He necesitado un tiempo para calmarme y estoy aquí para defenderme", aclaró la invitada, que echó en cara también el hecho de que "se la hubiera tirado por los suelos profesionalmente".

El momento más duro

Carmen también habló del abandono de 'Sálvame' por parte de Terelu, suceso que muchos apuntaban a que había sido culpa suya. "Es uno de los momentos más duros. Se fue por lo que estaba pasando conmigo. No hay nada peor que sentir que alguien se vaya por algo que has hecho", confesó Borrego, emocionada tras ver las últimas imágenes de su hermana en el programa. La invitada señaló que su hermana "no se merecía lo que había ocurrido" y apuntó a que la decisión de su hermana "de no volver", "no era responsabilidad suya". "Sé que Terelu ha tenido tardes muy malas y las ha toreado, pero que el final de todo sea por defenderme a mí, no quería que fuera así, egoístamente", reconoció Borrego, que esperaba que la despedida de su hermana en 'Sábado deluxe' fuera "un momento bonito".