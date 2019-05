Emma García abronca a Kike Calleja por una desagradable insinuación sobre Sofía Suescun en 'Viva la vida'

Emma García es la encargada de presentar el programa 'Viva la vida', en el que diferentes personalidades pisan el plató para dar entrevistas, comentar realities y en definitiva, entretener. De esta manera, Alejandro Albalá visitó el día 18 de mayo el programa para hablar de diferentes temas y uno de ellos fue sobre cómo es su relación con Sofía Suescun a día de hoy.

Kike Calleja y Emma García en 'Viva la vida'

Es por esta razón que Kike Calleja le preguntó lo siguiente a Sofía Suescun: "¿Cómo puedes estar enamorado de una mujer como Sofía después de las cosas que te dicen tus amigos dentro de los campos de fútbol?", preguntó el colaborador de 'Viva la vida'. Albalá contestó que "puede hacer lo que quiera", pero rápidamente Emma García decidió intervenir en la conversación.

Kike Calleja y Sofía Suescun en 'Viva la vida'

"Es un comentario que no me gusta nada", dijo la presentadora de televisión, muy cortante. "A veces no tienen que tener culpa los futbolistas. Hay actitudes de gente que son criticables", siguió diciendo Kike Calleja, enfadando aún más a Emma García. "Es que me da igual que sean futbolistas o no, que siempre nos vamos a lo mismo. Los futbolistas parece que tienen derecho a hacer ciertas cosas... ¡No me da la gana!", decía la presentadora.

La respuesta de Sofía Suescun

Al día siguiente, Sofía Suescun tuvo la oportunidad de visitar el plató de 'Viva la vida', donde vio las palabras de Kike Calleja sobre ella. Y la ganadora de 'GH 16' no ha querido dejar pasar la oportunidad para contestar al colaborador. "Alejandro Albalá se encargó de decirle: 'Oye Kike, pregúntame sobre este tema, porque yo me hago caquita y quiero que el tema salga para que me haga daño y para ensuciar mi imagen'", decía Sofía Suescun, dejando al descubierto a su expareja.

"Hago lo que quiero con mi vida, que para eso estoy soltera", explicaba también Suescun. "Puedo tener los tonteos que yo quiera porque estoy soltera y no eres tú quién para menospreciarme y para dejarme de lo que te apetece", aclaró definitivamente la joven de Pamplona, quien tuvo el respaldo en todo momento por parte de Emma García e Ylenia.