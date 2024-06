El emotivo homenaje de Jorge Javier Vázquez a Mila Ximénez en 'Supervivientes All Stars'

Por Almudena M. Lizana |

El 23 de junio de 2024 se han cumplido tres años del fallecimiento de Mila Ximénez. La colaboradora de televisión nos dejó con 69 años a causa de un cáncer de pulmón y Jorge Javier Vázquez no quiso dejar pasar la oportunidad de hacerle un emotivo homenaje durante la emisión de 'Supervivientes All Stars'. "Normalmente no me toca trabajar los domingos, hoy me ha tocado de manera excepcional", empezaba diciendo el presentador a Adara Molinero.

Adara Molinero en 'Supervivientes 2024'

y estar aquí porque hoy se cumplen tres años desde que se nos fue Mila Ximénez, con la que compartiste experiencia en 'GH VIP' y precisamente también concursante de 'Supervivientes'", continuaba el amigo de Ximénez.

"Aprovecho, Mila, para dedicarte el programa de hoy, las casualidades no existen, aquí estamos hoy para ti. Siempre Mila con nosotros", terminaba el presentador, visiblemente emocionado, al igual que Adara Molinero, que mandaba besos al cielo al escuchar las palabras de Jorge Javier Vázquez.

En sus redes

Además de dedicarle unas palabras en pleno directo, Vázquez había publicado en sus redes sociales una fotografía con Mila Ximénez y otro bonito mensaje. "Cuando te empiece a contar todo lo que ha pasado en estos tres años no te lo vas a creer", escribía el de 'Supervivientes', recordando así la figura de una de las tres puntas del famoso "eje del mal" de 'Sálvame'.