Por Fernando S. Palenzuela |

El pasado 20 de junio dio comienzo la primera edición de 'Supervivientes All Stars', que tuvo una clara protagonista: Adara Molinero. La madrileña sufrió un ataque de pánico momentos antes de que empezara el reality show al recordar lo mal que lo pasó justo un año antes en ese mismo lugar. Finalmente, decidió no saltar del helicóptero, por lo que el programa aplazó hasta el domingo su decisión de convertirse o no en concursante.

'Fiesta'

Esto despertó numerosas críticas por parte de colaboradores de televisión y de usuarios en redes sociales, que ponían en entredicho el malestar de Molinero., que estrenaba con él y otros rostros la sección del magacín dedicada a comentar lo que ocurría en Honduras. "", atacaba el que fuera concursante de ' Supervivientes ' en 2021. "Estas cosas no se hacen así".

Estas palabras salían por su boca justo después de que el programa de Unicorn Content emitiera un vídeo en el que se ponía en duda el ataque sufrido por Adara Molinero aquella noche. Según el rótulo que lo acompañaba, se planteaba la posibilidad de que todo fuera una estrategia. "Sabías a dónde ibas porque has estado hace poco", continuaba Albalá. "Eso es por ley y a mí no me vale porque hay gente deseando ir como yo, que podría haber ido y no habría montado ese show porque tiene a todo el mundo pendiente de que salte o no".

Ana Luque se suma a las críticas

Mientras que Belén Rodríguez defendía a Molinero por considerar que lo tiene más difícil que otros concursantes por la presión que siempre hay sobre su figura, Ana Luque se sumaba a las críticas de Alejandro Albalá. "Ya se le ha visto el plumero. Adara siempre que va a un reality, en algún momento hace su show, que está muy bien, para eso se llama reality. Si no, se llamaría 'Cocinamos en casa'. Pero ya la gente se cansa de lo mismo", soltaba la andaluza.