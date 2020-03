José Ribagorda se emociona en 'Informativos Telecinco' al hablar del coronavirus

Los diferentes personajes del sector audiovisual están haciendo lo posible para que los días de cuarentena resulten más ligeros y leves. Muchos artistas están realizando conciertos en directo desde sus casas totalmente gratuitos, los programas de televisión mandan mensajes de apoyo e incluso reinventan sus formatos, como ha sido el caso de la gala 9 de 'OT 2020' donde los concursantes han actuado dentro de la Academia mientras que Roberto Leal les entrevistaba desde su casa. Desde luego todo el mundo está aportando su granito de arena, incluido José Ribagorda, el presentador de los 'Informativos Telecinco Fin de Semana'.

???? El presentador @joseribagorda se emociona al final de @informativost5 tras un fin de semana repleto de noticias sobre el coronavirus #YoMeQuedoEnMiCasa pic.twitter.com/YJ4cLUNJHE — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) March 15, 2020

El periodista informó sobre la actualidad de la crisis sanitaria que se está viviendo en este país y al igual que muchos presentadores que a día de hoy están aprovechando sus espacios para mandar mensajes de apoyo y ánimo en la lucha contra el coronavirus, este quiso hacer lo mismo. José Ribagorda utilizó unos minutos antes de finalizar el informativo para decir unas bonitas palabras a la sociedad saliéndose del guion:"Les reconozco que muy pocas veces he sentido tanta emoción y no menos angustia informándoles de una actualidad que nunca me hubiera gustado contarles", comenzaba el presentador.

"Más pronto que tarde esto solo será un mal sueño, ya lo verán. Mucho ánimo a todos y, sobre todo, mucha, mucha salud. Buena semana y buenas noticias que falta hace. Adiós", concluyó Ribagorda emocionado, despidiéndose así hasta el próximo sábado tras haber presentado un noticiario repleto de información sobre el coronavirus y de las medidas tomadas por Pedro Sánchez, quien ha decretado el estado de alarma en España como medida preventiva de la pandemia.

El motivo por el que Pedro Piqueras no sale en antena

Pedro Piqueras es el presentador por excelencia de los informativos de Telecinco y lleva varios días sin aparecer en la pequeña pantalla. ¿El motivo? Pues bien, esta ausencia se debe a un protocolo interno de la cadena en el que los presentadores se vayan turnando para protegerlos, de modo que si alguno cae enfermo pueda ser sustituido inmediatamente por otro, garantizando así la emisión normal del formato. En el lugar de Piqueras se encuentra Isabel Jiménez, que ha dejado solo a David Cantero al mediodía.