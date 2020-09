En marcha un reboot de 'Pretty Little Liars' con el creador de 'Riverdale'

A mediados de 2017, 'Pretty Little Liars' daba por concluido el final de su trayectoria en Freeform. Por fin se resolvían, de aquella manera, las tramas que durante 7 años llevaban enganchando al público y dándole giros. En 2019 llegó la cancelación de 'Pretty Little Liars: The Perfectionists' tras una única temporada y todos los fans pensaban que las mentirosas estaban acabadas en la televisión. Pero parece que todavía tienen vida.

Protagonistas de 'Pretty Little Liars'

Roberto Aguirre-Sacasa, creador de 'Riverdale', está preparando un reboot de 'Pretty Little Liars', tal y como cuenta The Hollywood Reporter. Al parecer, el productor y guionista trabaja en un guion con el que dotar a este proyecto de una nueva historia y unos nuevos personajes que difieran de la serie original. Junto a él se encuentran Leslie Morgenstein y Gina Girolamo como productores ejecutivos. El primero es, además, el CEO de Alloy Entertainment, la compañía que tiene en su poder los derechos de la serie.

Lo que se desconoce es el nivel de implicación que tendrá I. Marlene King, la creadora de 'Pretty Little Liars', pues todos los detalles de la producción se encuentran guardados de momento. No obstante, esta abandonó Warner en 2019 para firmar un acuerdo con 20th Century TV, empresa de Disney. Su implicación en el proyecto podría verse anulada precisamente por su cambio de productora, y es que THR apunta a que el reboot podría acabar en manos de WarnerMedia y HBO Max.

¿Estarán implicadas las mentirosas originales?

Después de siete temporadas en antena y dos fallidos spin-off, las cinco protagonistas de 'Pretty Little Liars' se han quedado para siempre en la memoria de aquellos fans que sufrieron cada uno de los giros sin sentido de cada episodio y las mayores locuras que jamás pudieran imaginar que se verían en una pantalla. ¿Pero volverán estas a la serie de algún modo? Hace solo unos meses, Lucy Hale contaba en una entrevista para ET que de realizarse un nuevo proyecto sobre la serie, ella trataría de producirla por el cariño que le tiene. Habrá que esperar a ver qué nos depara Aguirre-Sacasa con este reboot y si alcanza el nivel de mamarrachismo de su predecesora.