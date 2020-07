La showrunner de 'Pretty Little Liars' desvela el futuro de Alison y Emily tras 'The Perfectionists'

'Pretty Little Liars' se convirtió en todo un fenómeno de las series juveniles por sus múltiples y locos giros que cada vez iban subiendo de nivel según transcurrían las temporadas. Sin embargo, este éxito no se trasladó a su spin-off 'Pretty Little Liars: The Perfectionists', que fue cancelado tras la emisión de una única temporada. Siguiendo la continuidad de la vida de Alison y Mona, alguna que otra trama vista en él indignó a los fans.

Pie dAlison y Emily en 'Pretty Little Liars'

Estamos hablando del divorcio de Emily y Alison. La pareja y sus dos pequeñas gemelas cerraron la séptima y última temporada de la serie después de que el personaje de Sasha Pieterse se quedara embarazada por los óvulos fecundados de Emily que su marido le introdujo. Pero en 'The Perfectionists' la pareja se encontraba separada y los espectadores presenciamos cómo Alison firmaba los papeles del divorcio.

Para aclarar lo que ocurrió tras el fallido spin-off, la showrunner Marlene King compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que arrojaba luz al futuro de la icónica pareja: "Emison tiene éxito. Están reunidas y se aman mucho la una a la otra. Además, son grandes madres, criando a sus hijas para que se conviertan en mujeres fuertes que sean sinceras con ellas mismas y sus identidades".

¿Qué pasó con el resto de "mentirosas"?

Aunque 'The Perfectionists' giraba en torno a Alison y Mona y su trabajo en una universidad llena de misterios, a lo largo de sus episodios se realizaron algunas actualizaciones sobre las "mentirosas". La paternidad siguió presente a través de las parejas de Aria y Ezra, que adoptaron un bebé, y Hanna y Caleb, que intentaban ser padres. Por otro lado, Spencer y Toby se fugaron para poder llevar adelante su amor.