La música llegó a 'Fiesta' por Navidad. El programa de Telecinco recuperó el formato de 'Mediafest', que ya introdujo en 'Sálvame', para celebrar la tarde del 25 de diciembre. En la primera de las dos galas de 'Fiestavisión', que es como bautizaron al certamen, el jurado y un miembro del equipo eligieron a los cinco finalistas de entre los colaboradores del programa, pero la decisión no estuvo exenta de polémica.

Emma García y los concursantes de 'Fiestavisión' en 'Fiesta'

, que se celebrará el día de Año Nuevo. Los elegidos fueron Kiti Gordillo, que cantó por la recientemente fallecida Concha Velasco el tema "Chica yeyé"; Omar Suárez , que interpretó "Tacones rojos", de Sebastián Yatra Marisa Martín Blázquez , que se atrevió con "Ni tú ni nadie", de Alaska y Dinarama; y Jorge Moreno, que cantó "Mi gran noche" de Raphael.

Los problemas llegaron a la hora de elegir al quinto de los finalistas. El jurado tuvo muchas dudas entre Bea Jarrín y Aurelio Manzano. La indecisión llegó a tal punto, que un miembro del equipo del programa, Mado, subdirector de 'Fiesta' y "fanático de Eurovisión", eligió por ellos a Manzano. "Muy justo no me parece", le dijo Jarrín al quinto finalista, aunque aclaró: "Me alegro infinito porque aquí a lo que hemos venido es a disfrutar". El comentario arrancó la ovación del público y de sus compañeros.

¿Injusta decisión?

Después de que ambos volvieran a cantar brevemente, Emma García dijo: "Que has metido la pata Mado, ya está, punto pelota. Si me llegáis a dejar a mí, soy más objetiva". "Ni la presentadora me apoya", se quejó Manzano. Por su parte, viendo la polémica generada, Saúl Ortiz, que ya había sido expulsado del concurso, pidió en nombre de sus compañeros una repesca.