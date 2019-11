Enrique Anaut ('OT 2') sale del armario y presenta a su novio: "La suerte del amor"

Enrique Anaut fue uno de los concursantes de la segunda edición de 'Operación Triunfo' que Televisión Española emitió en 2002. Tras el éxito de la primera generación; cadena y productora decidieron apostar por una nueva tanda y fue entonces cuando conocimosle conocimos a él junto a un grupo de jóvenes y variados artistas que también lograron hacerse un hueco en el complicado mundo de la televisión. Beth, Ainhoa Cantalapiedra o Manuel Carrasco fueron algunos de los artistas que formaron parte de esta generación en la que estuvo Anaut. Este fue el tercer expulsado pero pese a ello, a día de hoy muchos siguen recordándole y le trasladan su cariño y admiración en redes sociales.

Enrique Anaut en 2002 y en la actualidad

Precisamente, este ha hecho uso de su cuenta oficial de Instagram para hablar públicamente de su pareja, confirmando que a día de hoy se encuentra con un chico. Anaut compartía una fotografía abrazado al que es su novio actual, acompañándola de un pie de foto en el que se puede leer "La suerte del amor". De esta forma, el cantante ha evidenciado por primera vez de forma pública su condición sexual aunque sí ha querido dejar claro que "no hay definición". En un comentario en la propia publicación, este afirmaba además que "es algo que quiero vivir plenamente" y dejaba claro que no piensa en el mañana, solo en el "aquí y ahora".

Está claro que Enrique Anaut se encuentra más feliz que nunca y es que este amor que comparte con el chico de la fotografía está siendo apoyado por Vanessa, la que fuese su novia cuando él participó en 'Operación Triunfo' y madre de su hijo. Ambos mantienen una muy buena relación y es por ello que no sorprende que esta no haya dudado en comentar la publicación: "¡Bravo! ¡Larga vida a vuestro amor, aplaudo la valentía, la autenticidad y el aprendizaje que te ha aportado y que has aportado en este camino! Un abrazo enorme para los dos". Por su parte, Anaut respondía también de forma cariñosa al bonito mensaje de la que fuese su mujer: "¿Te he dicho que te quiero?"

¿Qué hace ahora Enrique Anaut?

Después de su paso por el talent y del gran éxito de su single "María José", Anaut ha pasado a ser maquillador, actor y modelo, además de cantante. Como indica en una de sus cuentas en Instagram, también es tarapeuta holístico y vocal coach. En estas mismas redes sociales, el chico aprovecha para mostrar su faceta más personal y familiar y es que en infinidad de publicaciones muestra orgulloso las facetas artísticas de su hija, compartiendo fotos de sus dibujos. Está claro que Anaut puede estar más que feliz a día de hoy y es que triunfa en lo profesional y en lo personal comparte su vida con una pareja que le ama y con un hijo con el que tiene una gran relación.