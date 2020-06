Críticas a Miguel Bosé por considerar al coronavirus como "la gran mentira de los gobiernos"

El popular cantante Miguel Bosé se convierte en noticia por un polémico y controvertido tuit que ha incendiado las redes sociales. "Suiza, como los países nórdicos de Europa saben desde el principio de la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido", escribió en su cuenta de Twitter, acompañando el mensaje con un vídeo que supuestamente se grabó el 1 de junio de 2020 en Ginebra (Suiza), ciudad donde está ubicada la sede de OMS. En el vídeo se puede ver a personas que no respetan el distanciamiento social ni las medidas de seguridad para evitar contagios en un momento de ocio.

Rápidamente, las críticas no han dejado de sucederse en la red social, convirtiendo al artista en Trending Topic. Numerosos usuarios le han recordado la cifra fallecimientos en España, que ya asciende 27.133 muertos, y los más de 240.600 casos de contagiados por Covid-19. La indignación ha llegado a tal punto que las denuncias a Twitter para que eliminen el tuit no han dejado de sucederse.

Ante el desconomiento sobre cuándo habrá vacuna contra el coronavirus, el Gobierno Suizo comunicó el 29 de mayo la aceleración de la flexibilización de las restricciones y la reapertura de restaurantes desde el 11 de junio. El objetivo es que la población "aprenda a vivir" con el virus en esta nueva normalidad a la que nos enfrentamos a nivel mundial.

SUIZA, COMO LOS PAÍSES NÓRDICOS DE EUROPA SABEN DESDE EL PRINCIPIO DE LA GRAN MENTIRA DE LOS GOBIERNOS, EL DE ESPAÑA INCLUíDO.



Crítico con Pedro Sánchez

Esta no es la primera vez que Bosé critica duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A raíz de un spot publicitario del Ministerio de Sanidad que pretendía concienciar de los peligros de las pseudociencias, el que fuese juez de 'El número uno' enfurecía en las redes sociales en 2019: "Pedro Sánchez, ¿por qué no propones ley para cerrar bares de tapas? ¡Es que dañan mucho a grandes restaurantes!. No solo te has vendido al independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. ¿Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?".