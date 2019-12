El motivo por el que Enrique San Francisco ya ha sido detenido cuatro veces

Enrique San Francisco fue uno de los invitados de 'Viva la vida' el pasado domingo 8 de diciembre. El actor acudía al plató del programa para promocionar su nueva obra de teatro, "Pesadilla en la comedia", junto a su compañero Miki D'Kai. En ella, el intérprete encarna el papel de un crítico gastronómico que tendrá como función probar los innovadores platos preparados por el chef andaluz D'Kai. Más allá de publicitar su último trabajo, San Francisco habló con la presentadora del programa, Emma García, y los colaboradores, Carmen Borrego y Diego Arrabal, sobre sus frecuentes altercados con la Policía.

La expareja de Rosario Flores desvelaba a lo largo de su entrevista en 'Viva la vida' porqué había sido detenido más de una vez. La última, según explicaba el veterano actor fuemientras iba por la calle acompañado de "una señorita", a la que alguien le hizo un comentario sin venir a cuento que no resultó ser del agrado de Quique., aclaró el actor. "Todo fue por un gilipollas...que me denunció", continuó relatando con el humor que le caracteriza. La situación se agravó cuando este optó por no presentarse en comisaría y la Policía fue a buscarle para detenerle.

Enrique San Francisco en'Viva la vida'

Carmen Borrego le refirió durante la entrevista que había estado detenido en más de una ocasión. Y es que parece ser que San Francisco conoce a la perfección las instalaciones de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid: "Comes algo de Carretilla, te duermes y hasta el día siguiente", confirmó al equipo de 'Viva la vida'. Emma García también ha recordado durante la visita del actor de 'Cuéntame cómo pasó' la cantidad de veces que este había sido buscado por la Policía.

Y es que hay que recordar que Quique San Francisco ya incidió sobre este tema en una de sus últimas visitas a 'El hormiguero', donde contó una curiosa anécdota. El intérprete acudía hace unos años a una comisaría para renovarse el DNI pero cual fue su sorpresa cuando al salir del edificio, se topó con cuatro agentes de policía esperándole con una orden de búsqueda y captura, por aquel entonces el actor iba en silla de ruedas después de sufrir un accidente de tráfico en 2002. "Me intentaron meter en el coche de policía, pero no entraba, les dije que me tenían que incorporar entre los cuatro policías nacionales y meterme a lo largo en el coche", refirió a Pablo Motos.

Mirada hacia el pasado

'Viva la vida' ha querido homenajear el trabajo de Enrique San Francisco en su visita al programa proyectando algunos vídeos sobre sus inicios en televisión. El madrileño comenzó en el mundo de la interpretación con tan solo seis años, siendo el protagonista de un anuncio que ha conseguido recoger el programa de Mediaset para mostrárselo al actor, rememorando así viejos tiempos.