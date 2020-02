El ensayo más comentado de Samantha y Flavio en 'OT 2020': "Necesito que no me mires con cara de perro"

Un día menos para que Samantha y Flavio interpreten "Call me maybe" en la Gala 4 de 'OT 2020'. Es la actuación más esperada de la semana, al menos eso se desprende del tirón que ha tenido su último ensayo con Ivan Labanda. El vídeo acumula casi 250.000 visualizaciones en Youtube y los seguidores del programa no han pasado por alto ni un detalle.

Flavio y Samantha ensayan en la clase de Iván Labanda en 'OT 2020'

El profesor se ha propuesto sacar lo mejor de la alicantina y el murciano con sus divertidos ejercicios de interpretación, empezando por cantar bizcos y mirándose el uno al otro, lo que ha servido para romper un poco el hielo. Aun así, la situación no terminaba de ser cómoda: "Os lo pido que riáis. ¡Salid de la seta!", exclamaba Iván implorando un poco más de entusiasmo a sus alumnos.

A continuación, Labanda pidió a los triunfitos que expresasen lo que más les gustaba del otro. "Eres interesante" y "admiro cómo tocas el piano" fueron los halagos de Samantha hacia su compañero. En el otro lado de la moneda, el profesor les propuso completar la frase "lo que más necesito de ti es...", a lo que la valenciana respondió: "necesito que estés más alegre y receptivo". "¿Y por encima de todas las cosas?", repreguntó Iván. "Necesito que no me mires con cara de perro", zanjó ella.

recopilación de los mejores momentos de lo que es probablemente la clase mas icónica de samantha y flavio, aunque me atrevería a decir de todo ot #OTDirecto4F pic.twitter.com/JGknGXppxX — adri ???? (@fabraywar) February 4, 2020

"Me guío por tus miradas"

Flavio confesó que le gustaba lo "risueña" que es su compañera, además de destacar su rango vocal. ¿Qué necesita el murciano? Pues "reciprocidad" y, por encima de todo, que Samantha esté más "alegre". Tras prometer, "biblia" en mano, que estarían más animados tanto lo que queda de semana como en la Gala, Iván quitó hierro a la tensión inicial: "¿Por qué estar cuando podemos estar bien?". "¿Pero a ti quién te ha dicho que estamos mal?", preguntó Sam. "Me guío por tus miradas", remató con gracia el profesor.