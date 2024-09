Ruth Lorenzo, Marc Clotet y Melani García presentarán Eurovisión Junior 2024 en Madrid

Por Beatriz Prieto |

Cuatro meses después de que se confirmara la ciudad de Madrid como sede del Festival de Eurovisión Junior 2024, RTVE anunció, durante la presentación de sus novedades de la temporada del jueves 12 de septiembre, los nombres de los presentadores escogidos para la gran cita que se celebrará el próximo 16 de noviembre en la Caja Mágica: Ruth Lorenzo, Marc Clotet y Melani García.

Ruth Lorenzo, Marc Clotet y Melani García en la presentación de RTVE

María Eizaguirre fue la encargada de anunciar a los tres afortunados, a quienes recibió sobre el escenario ante todos los presentes. "y estoy con muchísima ilusión de tener a Marc al lado y a Melani, por supuesto", declaraba la murciana, quien fichaba por el certameny diez años después de representar a España en Eurovisión 2014 , donde quedó en noveno lugar.

Por su parte, Clotet es conocido por su trabajo como actor, tanto de cine como de televisión, donde ha participado en series como 'Física o química' o 'Amar es para siempre'. Asimismo, fue uno de los concursantes de la última edición de 'Bake Off España', formato ligado a Televisión Española al que ahora suma este proyecto junto a la cantante murciana y Melani. "Estoy feliz, soy un hombre de retos y me hace mucha ilusión tener esta oportunidad de dar a conocer a nuestro país a más de 30 millones de espectadores y al lado de estas dos mujeres", declaró Clotet.

De representante a presentadora

En cuanto a la tercera, Melani se pondrá al frente del público eurovisivo a sus 17 años de edad, cinco años después de representar a España en el certamen infantil, donde ocupó el tercer puesto. Su fichaje se producía un año después de que Melani participase en 'La Voz Kids' y, desde entonces, ha seguido trabajando su talento. "Nada más me lo anunciaron, me puse a gritar, fue una experiencia increíble recibir el mensaje y viéndolo desde la parte de eurofan, me sé todas las frases de memoria", declaró la artista, entusiasmada ante "una experiencia genial". "Para mí es un gran honor, gracias por confiar en mí", añadió Melani, tras lo cual se confirmó que Tony Aguilar y Julia Varela se mantenían como comentaristas.