Los espectadores de 'Masters de la reforma' aplauden a Eva González tras hablar de la educación de su hijo

Manel Fuentes daba la bienvenida el pasado lunes 20 de mayo a Eva González en 'Masters de la reforma' en Antena 3, aunque esta vez la presentadora acudió como invitada al plató. Crear una habitación infantil era el reto que la presentadora de 'La Voz' lanzaba, un auténtico desafío para la prueba final que exigía mucha creatividad a los concursantes. Además, se le añadía una mayor dificultad y es que la habitación debía ser al gusto de la conductora.

Ante esta prueba final el jurado le sugería a la sevillana que diese alguna pista de cómo sería el dormitorio ideal que querría para su hijo Cayetano. Desde su experiencia como madre ella aseguró que buscaba "una habitación mona pero muy funcional y, si crece con el niño, mejor que mejor". En cuanto al color dijo algo que sobresaltó a los miembros del jurado y que generó multitud de comentarios en las redes sociales.

"No tenemos que condicionar a nuestros hijos desde que son pequeños al rosa o al azul. Yo, al menos, al decorar la habitación de Cayetano lo tuve muy en cuenta. Me gustan los colores neutros, que él pueda desarrollar su personalidad como quiera y, sobre todo, que sea un sitio cómodo", afirmó antes de reconocer que en su casa ella era la manitas. "No se me da bien, pero en el país de los ciegos el tuerto es el rey", reconocía entre risas.

Las redes aplauden el mensaje de Eva González

Sus palabras hicieron mella en los espectadores que inmediatamente quisieron aplaudir la buena educación que estaba recibiendo su hijo. "¡Me encanta que Eva haya pedido una habitación sin colorines por género! Yo he pensado que querría lo mismo. He visto algunas con grises, amarillos y naranjas preciosas", reconocía una usuaria a través de su cuenta de Twitter.

