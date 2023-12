Por Rubén Rodríguez Tapiador |

'¡De viernes!' ha llegado a Telecinco para ocupar el hueco que dejó 'Sálvame deluxe' en la cadena y en el mundo del corazón. De hecho, desde su lanzamiento, muchos han sido los programas que han rellenado sus minutos en la pequeña pantalla con los temas que se han tratado en el formato de Mediaset España, sobre todo, las entrevistas realizadas a Ángel Cristo, quien atacó duramente a su madre y a su hermana, y a Fran Rivera, quien hizo un repaso a los asuntos más polémicos de su vida.

Susanna Griso y sus colaboradores de 'Espejo público'

, más concretamente, a Antena 3, donde, además de comentar las declaraciones más reseñables de los entrevistados, Kiko Rivera . ' Espejo público ' ha sido el formato en el que algunas de sus colaboradoras han puesto encima de la mesa lo que habrían cobrado estos dos invitados por sentarse en el formato de Telecinco.

El primer sueldo en quedar al descubierto fue el de Ángel Cristo. Pilar Vidal, la cual estuvo trabajando en Mediaset España en la etapa final de 'Sálvame', fue la encargada de comentar que el hermano de Sofía Cristo se habría llevado 100.000 euros. En cambio, el lunes 18 de diciembre, ha sido la propia hija de Bárbara Rey la persona que ha hecho pública la cantidad que habría cobrado el torero.

Sofía Cristo pone en duda la veracidad de '¡De viernes!'

En la mañana del lunes, Susanna Griso y sus colaboradores han estado puntualizando varias informaciones que dio Fran Rivera en la entrevista. En ese momento, Sofía Cristo no dudaba en arremeter contra el formato de Telecinco recordando la entrevista de su hermano: "Creo que no hay que remover el pasado y menos si estás a lo mejor mintiendo, como decís alguno. Porque yo no conozco la historia, pero por la experiencia que tengo últimamente, se dan unos testimonios en este programa que de veraces tienen muy poco". Tras esto, la colaboradora ha comentado que Fran Rivera podría haber ganado 150.000 euros con su entrevista.