Por Beatriz Prieto |

Meses después de que Pilar Vidal fuera captada echándose una pequeña siesta durante el directo de 'Sálvame', la ahora colaboradora de 'Espejo público' vivió un momento de lo más similar en el programa de Antena 3, en esta ocasión tras ser pillada por las cámaras del programa en la sección del corazón del lunes 18 de diciembre.

'Espejo público' capta a Pilar Vidal echándose una pequeña siesta en directo

, leyó Gema López en un momento del programa. "Ya empezamos", protestó Vidal, de quien su compañera señaló que. "¿No le interesa el resto del programa?", cuestionó la también excolaboradora de 'Sálvame', mientras mostraban la imagen de Vidal, en su asiento, con los ojos cerrados durante el directo., mirando al director de la sección y exdirector del formato de Telecinco, Alberto Díaz.

"Esto se llama concentración. Son micro-siestas", comentó López, con ironía, antes de que Laura Fa preguntara a Vidal si había "estado de fiesta". "Espérate, que en maquillaje también estaba dormida", desveló Sofía Cristo, tras lo cual Vidal insistió en que Alberto era "lo peor como director", en medio del cachondeo. "Ya me ha reñido el director y me ha dicho que no salga y tal", señaló la colaboradora, a quien parecía valerle esa siesta "de segundos".

"Lo estaba oyendo todo"

"Estaba relajándome, estaba pensando todo lo que estaban diciendo, porque vosotras sí que no sabéis los sucesos de los que han estado hablando. Yo, sí", defendió Vidal, antes de proceder a demostrar que sí había prestado atención lo que se había hablado en la sección. "Lo estaba oyendo todo", insistió la colaboradora, algo de lo que Susanna Griso dio "fe, que he pasado con ella todo el fin de semana", entre risas. "Estaba muy viva, con esos ojos como luceros que tiene ella. No descansa aquí mi amiga", comentó la presentadora, con humor.