Como ya es tradición para despedir el año, 'El hormiguero' tuvo como invitada a Cristina Pedroche en su programa del jueves 21 de diciembre, último del 2023. La presentadora, que repetirá por décima vez consecutiva como conductora de las Campanadas en Antena 3 junto con Alberto Chicote, dio algún detalle sobre cómo será su vestido este año.

Cristina Pedroche con Pablo Motos en 'El hormiguero'

Pablo Motos comenzó alabando los datos de audiencia de las anteriores campanadas de su cadena:. "A mí las audiencias me dan igual", comentó Pedroche, aunque admitió que cada mañana mira los datos porque "me gusta saber todo lo que pasa en la tele"., afirmó, ya que ella lo considera como "algo muy personal" y no trabajo, y

Hablando del vestido para las Campanadas, Pedroche comenzó refiriéndose al material: "Tanto Josie como yo huimos un poco del tema tela, o sea, no es textil como tal". La presentadora de 'Password' prometió publicar un adelanto en sus redes sociales, pero, por el momento, aseguró que "el vestido es vida". "Es una joya", afirmó, "como mi hija, que también es una joya. Es la joya más grande que tengo yo ahora mismo". Siguiendo con las pistas, Pedroche dijo que este año tenía que "empezar pronto" a prepararse y que, cuando se lo quite, el vestido "podrá seguir moviéndose".

"Yo pariría una vez al mes"

Además de las Campanadas, Cristina Pedroche habló sobre el parto de su hija Laia. La presentadora aseguró que no lo recuerda con dolor, sino como una "intensidad extraña". "Yo pariría una vez al mes", insistió. Además, desveló que no llevará a su hija a las Campanadas: "Si fuera egoísta me la llevaría". "La niña está más tranquila en mi casa con mi madre", dijo.