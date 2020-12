'Espejo público' analiza el plantón de Rafael Amargo a 'Sábado deluxe': "Engañaron a sus espectadores"

Rafael Amargo fue detenido el martes 1 de diciembre por supuesta pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas y tan solo dos días después fue puesto en libertad provisional, con mucho que decir acerca de este complicado episodio. En principio, según había anunciado Telecinco a lo largo del día 5, sería 'Sábado deluxe' el espacio televisivo al que asistiría el bailaor para dar explicaciones, pero, tras una sonada polémica, finalmente apostó por 'Antena 3 noticias' para conceder esa entrevista, de la que se ha mostrado un fragmento en 'Espejo público' este lunes 7 de diciembre.

Rafael Amargo en el avance de la entrevista de 'Antena 3 noticias'

Además de mostrar algunas de las declaraciones de Amargo, Susanna Griso y su equipo de colaboradores han contado con la presencia del abogado del artista granadino, Cándido Gómez-Pumpido, en plató, y, como no podía ser de otra manera, ha surgido el tema de la exclusiva frustrada con Telecinco. "Se estuvo anunciando una entrevista con él en prime time durante todo el sábado, ¿qué pasó?", ha preguntado Griso a Gómez-Pumpido sin mencionar el nombre de 'Sábado deluxe'.

"La productora de La Fábrica de la Tele estuvo engañando tanto a sus anunciantes como a sus espectadores, cebando con que se iba a producir una entrevista que no tenían firmada, y que sabían desde el día anterior que no se iba a firmar," ha confesado el abogado, que en ningún momento quiso que se produjera la entrevista en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez: "Con el único que hablaron fue con Rafael cuando ya había dicho que no para intentar convencerlo, pero volvió a negarse."

¿Publicidad engañosa?

En ese momento, Gómez-Pumpido ha reflexionado acerca de las motivaciones que habría tenido Telecinco para promocionar una entrevista que todavía no estaba sellada: "Si no tienes un contrato de por medio, no la anuncias. ¿Y por qué lo estaban anunciando sin tenerlo firmado?". Y por último, ha dado las razones de que finalmente hayan apostado por Antena 3 y no por la cadena de Mediaset: "En términos económicos la cosa estaba clara más o menos, pero no era un tema económico. Yo entendía que la primera entrevista, gratuita, ya se había dado a 'Antena 3 noticias', y esa gratuidad aseguraba que no sería a lo morboso. Se iba a centrar en lo que es noticia."