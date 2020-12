El padre de Rafael Amargo se disculpa con la reportera de 'Socialité' y pide que les "dejen de agobiar"

La familia de Rafael Amargo no está pasando por su mejor momento tras las acusaciones vertidas sobre su hijo por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas. La situación está tan tensa que una de las reporteras de 'Socialité' sufrió las consecuencias y vivió un momento realmente incómodo con el padre del bailarín en pleno directo, donde Florentino Amargo se encaró con Giovanna González en varias ocasiones e incluso llegó a coger el micrófono de la periodista. Tras el suceso, el padre del artista tomó la decisión de intervenir en 'Viva la vida' el 5 de diciembre para pedir disculpas.

Emma García habla con Florentino Amargo en 'Viva la vida'

"Siento mucho lo ocurrido, entiendo el trabajo de los reporteros y cámaras pero que entiendan el dolor de un padre y una madre", explicaba Florentino Amargo a Emma García por teléfono. El padre del artista quiso hacer hincapié en que todo lo que se está hablando sobre del asunto ya que "el 90% es mentira" y pide a los medios que se informen bien al respecto. "Quiero pedir perdón si en algo me he pasado pero es por los nervios, la situación y el agobio que nos están dando", añadía el hombre, quien volvía a insistir una vez más: "Pido disculpas, pero pido que por favor nos dejen de agobiar".

"Estoy pasando dos cáncer y tengo una traqueotomía, que me cuesta trabajo hablar pero no es mi intención, en mi nombre y de mi familia, pedimos perdón, disculpas si algo he hecho mal", insistía Florentino. El padre de Rafael Amargo pide a los medios que les dejen tranquilos porque "hablan más de la cuenta": "Por favor, hay un juicio y no sabemos si mi hijo es inocente o no. Me duele mucho como padre", pedía el hombre durante su intervención en el espacio de Telecinco.

Emma García agradece las disculpas de Florentino Amargo

Tras las numerosas veces que Florentino Amargo pidió perdón, Emma García quiso aclararle que con la explicación que había aportado comprendía la situación por la que están pasando: "La presión ha podido con usted. El cámara y la reportera no tenían culpa de esos nervios que usted estaba pasando. Y cuando uno hace algo mal, tiene todo el derecho a arrepentirse y a pedir disculpas. Creo que es lo mejor que puede hacer en estos momentos, y su hijo y el cámara y la reportera se lo van a agradecer, Florentino", afirmaba la presentadora.