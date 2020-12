El dardo de Belén Esteban a Klein, el exnovio de Rafael Amargo, en 'Sábado deluxe'

El ambiente en 'Sábado deluxe' el 5 de diciembre estaba realmente caldeado tras el plantón que les había hecho Rafael Amargo pocas horas antes de comenzar el programa en directo en Telecinco. Por ello, el espacio acogió a otras personas que habían estado relacionadas con el bailaor, como dos de sus exparejas, Noelia y Klein, quienes han contado cómo fue su experiencia con el artista. Sin embargo, el testimonio de este último ha molestado a Belén Esteban quien no ha podido morderse la lengua.

Klein y Noelia, exparejas de Rafael Amargo en 'Sábado deluxe'

Klein ha afirmado que mantuvo una relación con el bailarín durante siete meses: "Viví con él cosas y me llevaba a cosas que no me gustaba". El modelo explicaba a los colaboradores del espacio que Rafael Amargo le llevaba a fiestas y se marchaba a los baños: "Se perdía y me lo encontraba de otra manera, más contento". Los tertulianos de 'Sábado deluxe' han puesto en duda el testimonio del invitado, entre ellos Antonio David Flores quien considera que esa relación le ha servido al modelo para abrirle puertas a su profesión.

"¿Pero qué puertas me ha abierto? Eso es mentira", replicaba Klein a Flores, algo que automáticamente Belén Esteban ha contestado con un tremendo zasca: "La de Alcalá te ha abierto". La colaboradora ya no podía morderse la lengua más tiempo y aunque ha sido de los tertulianos que menos ha contestado al invitado, ninguno de ellos se ha terminado de creer las palabras de él, quien en todo momento intentaba defenderse de que su relación con el bailarín no era para explotar su carrera profesional como modelo ni participaba en sus actividades.

Su relación con Rafael Amargo

Klein quiso exponer cómo fue su relación el Rafael Amargo durante los meses que estuvieron juntos. Mientras que dejaba caer que el artista podía utilizar las drogas para divertirse aseguró también que le fue infiel "muchas veces": "Se enrollaba con otras personas y me decía que era una prima o una amiga". A pesar de que el bailarín ha sido detenido recientemente por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas, su expareja ha afirmado que nunca le ha "visto vender" pero sabe que tenía muchos amigos que "vendían".