Rafael Amargo da plantón a 'Sábado deluxe' en el último momento: "Ha faltado a su palabra"

La noche del sábado 5 de diciembre, 'Sábado deluxe' tenía prevista una entrevista con Rafael Amargo, días después de que el bailaor fuera detenido por la policía en Madrid por presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal y tráfico de drogas. Sin embargo, a última hora, el artista decidió no acudir al programa, después de haber pasado todo el día sumido en negociaciones que no dejaban clara su participación en el formato. De hecho, el artista se echó atrás el mismo día en el que estrenaba por fin su obra "Yerma" en el Teatro La Latina, lugar al que sí acudió para actuar junto a su compañía.

Jorge Javier comunica la ausencia de Rafael Amargo en 'Sábado deluxe'

"Rafael Amargo ha faltado a su palabra. Esta noche debería estar aquí, se había comprometido, pero a las ocho de la tarde, ha confirmado que, finalmente, no venía", comunicaba un serio Jorge Javier Vázquez al comenzar la emisión del programa, quien explicó que dicho "baile" en torno a si se iba a presentar o no en el programa, "comienza las cuatro y treinta y seis de la madrugada". "El productor del programa recibe un mensaje del abogado del bailarín, que había ejercido de interlocutor durante la negociación, en el que asegura que Amargo está muy nervioso, muy inquieto", prosiguió el presentador, señalando que ya entonces "la entrevista peligra". Vázquez relató cómo, horas más tarde, "la directora intenta comunicar con Rafael Amargo o con su abogado y solo recibe el silencio como respuesta. Nadie contesta".

"A las 13.00 horas, la directora consigue hablar con Amargo a través de una persona de su entorno. El bailaor está nervioso, pero el tono de la conversación es conciliador", continuó el presentador, cuya directora explicó al artista "las condiciones de la entrevista", por lo que "Rafael recapacita y acepta venir" en una llamada que se vio interrumpida. "Promete volver a llamar, pero nunca lo hace", desvela el presentador. La situación dio un giro cuando, a las cuatro de la tarde, su mujer Luciana contactaba con el equipo para asegurar que su marido no acudiría a la entrevista y, una hora después, el abogado afirmó lo contrario. "Es posible, quizás, a lo mejor Amargo recapacita al salir del teatro", relató Jorge Javier, sobre la llamada del letrado, quien tuvo que contactar con ellos horas después, dado que "Rafael Amargo no quiere venir". "Nos ha dado plantón", concluyó Vázquez, quien explicó que se habían visto obligados a reestructurar la escaleta y recurrir a otros invitados, como personas del pasado del artista, dado que su detención es un tema de actualidad.

ATENCIÓN: Rafael Amargo DA PLANTÓN al Deluxe. Tras horas de negociaciones con la producción y dirección del programa, a las 8 de la tarde, DICE NO. #rafaelamargado — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) December 5, 2020

"Utiliza el escándalo para victimizarse"

"Hace muchos años que no lo veo. Sinceramente, yo le tengo cariño, pero me parece fatal", confesó Belén Esteban, tras la explicación de Jorge Javier. "No te comprometas", opinó la colaboradora, quien señaló que "el Rafael que conocí, no es el que estoy viendo ahora". Por su parte, Kiko Matamoros reconoció que "no me sorprende, me desagrada esta conducta como miembro de este equipo, por encima del cariño que pueda sentir hacia él". "Con haber dicho que no desde el principio, no habría perjudicado a nadie. No lo entiendo", añadió el colaborador. "Una vez más, creo que ha logrado, que lo suele hacer, llevar el escándalo a su terreno. Lo utiliza para después victimizarse y culpar a los demás de problemas que son suyos", criticó María Patiño, quien señaló que "hay una investigación policial desde hace nueve meses que no ha terminado, veremos a donde lleva todo esto".

"Hay personas que, como yo, intentamos informar con toda honradez y, a veces, como ha pasado esta mañana, vivimos situaciones lamentables", añadió la colaboradora, al recordar cómo vivió esa misma mañana, en directo en 'Socialité', el tenso encuentro entre una de las reporteras y el padre de Amargo. "La policía no detiene a nadie por gusto ni para parar una fiesta flamenca. Hay que respetar la presunción de inocencia, pero también hay que informar", opinó Miguel Frigenti, mientras que Antonio Rossi manifestó que si Rafael Amargo "es profesional para subirse a unas tablas y cumplir con un compromiso, también tiene que ser profesional aquí, es otro trabajo". "Es inadmisible, pero deja abiertas muchas incógnitas que me parecen interesantes, como el porqué no ha venido", declaró Alonso Caparrós, tras lo cual Lydia Lozano confesó que la decisión le había "llamado la atención", dada la "falta de profesionalidad" por parte del bailaor, algo nada habitual en él.