Rafael Amargo, tras dar plantón a 'Sábado deluxe': "Prefiero expresarme aquí por mucho dinero que me den"

La noche del sábado 5 de diciembre, 'Sábado deluxe' tenía prevista la visita de Rafael Amargo como principal invitado de la noche. Sin embargo, el bailaor acabó rechazando la entrevista, después de horas de negociación en las que confirmaba y negaba su participación en el programa una y otra vez, hasta que finalmente, a las ocho de la tarde, declinó la oferta de forma definitiva. Un compromiso que se iba dar después de su actuación en el Teatro La Latina, donde esa misma tarde estrenó por fin su obra "Yerman", tras la cual dedicó unas palabras a su público, que fueron emitidas por el programa de Telecinco.

Rafael Amargo, durante su discurso en el teatro La Latina tras estrenar la obra "Yerma"

"Voy pasando unos días que yo no sé ni como estoy entero, porque es muy duro", reconocía el artista, emocionado, rodeado por los integrantes de su compañía, momento en el que recibía el aplauso tanto de ellos como del público. "Os prometo que, primero por mi familia, por mis hijos, y por mí, es la primera vez que estoy un poco más blando, pero he tenido unos cojones que están aquí de pie", declaró Amargo, orgulloso y algo más sonriente.

"Hacía cinco años que no venía a Madrid a un escenario, porque siempre que vengo me sale una feria así de grande", declaró el bailaor, refiriéndose a su polémica detención, al igual que a otras controversias que lo habrían rodeado en ocasiones anteriores. De hecho, Amargo recordó entonces que, "el mismo año que era las olimpiadas, que encima estaba las niñas de gimnasia rítmica que ganaron una medalla de plata, de eso no se habló, se habló de que estaba liado con no sé quién". "Es una cosa, como siempre que vengo a Madrid, me da miedo verdaderamente porque me cuesta mucho. Porque luego quitarse eso...", manifestó Rafael.

No saldrá en televisión "de momento"

"Prefiero expresarme aquí, por mucho dinero que me den en la tele, que no voy porque me da miedo", reconocía entonces el bailaor, con cierto toma de broma, antes de matizar que no aparecería en la pequeña pantalla "de momento". "No sé, creo que, más que nada, voy a hacer el esfuerzo porque esto tenía que hacerlo", declaró Amargo, quien apostó "porque si después de la función no hablo", la gente lo criticaría. "Es que no sabía lo que hacer, de verdad que es muy difícil", admitió el artista, quien acabó su discurso destacando el hecho de que el teatro "ha confiado en mí porque saben de mi honradez y saben de la persona que soy". Unas palabras que fueron criticadas por algunos de los colaboradores de 'Sábado deluxe', quienes tuvieron ocasión de pronunciarse tras el plantón del bailaor. "Creo que Rafael Amargo muestra una gran soberbia en su discurso, creo que no le beneficia. La policía no detiene a nadie por gusto ni para parar una fiesta flamenca. Hay que respetar la presunción de inocencia, pero también hay que informar", defendió Miguel Frigenti.