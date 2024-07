'Espejo público' se defiende de la acusación de Carmen Borrego de inventarse información

Por Alejandro Burrueco Marín |

El pasado martes 30 de julio, 'Espejo público' dio una información exclusiva sobre las Campos: Alejandra Rubio habría vetado a su madre y a su tía, Terelu Campos y Carmen Borrego, de uno de los homenajes que se harán en memoria de María Teresa Campos. No obstante, como la propia Borrego ha acusado a los medios de "inventar", el programa ha ratificado su noticia este miércoles.

'Espejo público' muestra las imágenes de Carmen Borrego respondiendo a la prensa

Esa noticia... ¿quién se la puede creer? Dejemos de decir tonterías", desmentía la hija de María Teresa Campos la información a unos periodistas. El copresentador del espacio de Antena 3, Miquel Valls , ha respondido a su negativa: ". Este programa pudo hablar con muchísimas personas y contrastar la información que se dio ayer".

"Si una vez más quiere correr un tupido velo y no entrar en las relaciones que se están viviendo en su familia, el problema igual lo tiene ella y no nosotros", continuaba Valls con la imagen de los diversos titulares de otros medios que se hicieron eco de su exclusiva. "Tía, no vayas de digna, vivís de esto", le espetaba la colaboradora Beatriz Miranda. "Yo pensaba que con María Teresa iba a morir la fama de sus hijas y de repente ha nacido una estrella que es Alejandra, a la que le tendrían que estar muy agradecidas", continuaba la colaboradora.

'Espejo público' carga contra las Campos

"También me creo que esta niña tiene afán de protagonismo y doy absoluto crédito a vuestra información de que las haya vetado. No digo que haya dicho 'no, que no estén', pero sí 'dadme a mí más protagonismo'", terminaba su intervención Miranda. Por su parte, Alonso Caparrós se posicionaba de parte de las Campos: "Si Alejandra hubiese decidido ir sola, me parecería bien, yo creo que Alejandra puede tirar perfectamente por su cuenta y no hace falta que todo el rato vaya acompañada del clan Campos".