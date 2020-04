'Espejo Público' tergiversa el vídeo de un científico para culpar al 8M de la expansión del coronavirus

'Espejo Público' contó el pasado 2 de abril con la opinión científica del británico Seth Flaxman en relación a la expansión del coronavirus en nuestro país, tras la cual Susanna Griso y su equipo de colaboradores concluyeron que el 8-M tuvo un papel fundamental en el aumento de contagios. Sin embargo, el propio científico se ha visto obligado a desmentir este martes que él apoyara esa tesis, difundiendo para ello los vídeos originales que hizo llegar al matinal de Antena 3.

Flaxman había respondido en vídeo a un cuestionario que le había hecho llegar 'EP', en el que una de las preguntas planteaba si la manifestación del 8-M en Madrid fue un "factor acelerante en el contagio". "Creemos que al menos unas 260.000 personas en total en España tenían el COVID 19 alrededor del 8 de marzo (...) Solo una semana después, el 15 de marzo, nuestras estimaciones para España son de entre 1,1 millones de personas y 2 millones de personas infectadas", explicaba el científico en el fragmento emitido por el programa.

Tras esta pieza, la presentadora no escondía su asombro. "Llamativo los datos que ha dado respecto al 8-M, nos hemos quedado muertos... Se le hizo un favor al virus con el 8-M impresionante", comentaba Griso, idea que luego se trasladaba a los titulares de la web de la cadena. Sin embargo, un usuario de Twitter bajo el nick @elCucharas vio algo extraño en las cifras del fragmento emitido y decidió ponerse en contacto con el científico, explicándole la conclusión extraída en 'EP'.

Q: "2) You are probably aware of the big women's day protest that took place in Madrid on March 8th. Do you think it was a determining factor to spread the virus?" pic.twitter.com/fCi2MuwYmO