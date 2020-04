Ana Rosa Quintana aclara por qué salió de España durante la crisis del coronavirus

La crisis del coronavirus está poniendo en el punto de mira a profesionales del mundo de la información por su cobertura de la pandemia o su actos fuera de la pequeña pantalla. Este lunes 6 de abril, la presentadora Ana Rosa Quintana ha decidido justificar una de sus acciones, a través de 'El programa de Ana Rosa', tras recibir numerosas críticas en los últimos días.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'

La periodista ha sido juzgada estos días por viajar a Reino Unido y por su cobertura sobre el COVID-19. Ante la polémica, Quintana ha explicado el verdadero motivo que le llevó a viajar hasta Londres. "A quien dice que en este programa estábamos viajando, sí señor. Yo viajé diez días antes de que se decretase el estado de alarma. Estaba alarmada y fui a buscar a mi hijo, porque ya se estaba viendo lo que estaba pasando en Italia", ha argumentado. "En esta mesa dije que estoy escandalizada porque estaban entrando vuelos de todas partes. No se cerró el espacio aéreo en su momento y no se hicieron las compras necesarias", ha añadido Quintana. "Fui allí porque mi hijo estaba estudiando en un colegio y me lo quería traer porque ya tenía claro lo que iba a pasar", ha explicado.

No es la única crítica a la presentadora de 'El programa de AR'. Durante estos días, se está cuestionando la cobertura realizada por el espacio de Telecinco sobre la crisis del coronavirus, a pesar de que previamente se les acusó de alarmistas. Estos días se ha hecho viral un abrazo de Ana Rosa y Esther Palomera el 5 de marzo, el mismo día que viajaba a Londres. El propio Iker Jiménez, que trabajó con ella en la etapa de Cuarzo, le lanzaba una pullita en YouTube cuando recordaba que algunos presentadores y colaboradores "se daban abrazos".

La realidad es que la situación no era la misma en aquel momento, cuando no existían las actuales restricciones e incluso se autorizó la manifestación del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Cabe recordar que este programa, producido por Unicorn Content, fue el primero en aplicar medidas preventivas para prescindir de público y personal el 10 de marzo, días antes de decretarse el estado de alarma.

"No te dediques a dar explicaciones a la gentuza"

Tras la justificación en directo de Quintana, el colaborador Eduardo Inda no ha dudo en entrar a comentarlo: "No te dediques a dar explicaciones a la gentuza". "Quien ha sido irresponsable es este gobierno y el experto Fernando Simón, que nos decían que no pasaba nada más allá de algún caso", ha añadido el tertuliano. "Los irresponsables no somos nosotros, son los políticos. Ana Rosa viajó porque estaba autorizada a hacerlo, el negligente fue Simón. No me creo que sea tan tonto para decir las tonterías que ha dicho", ha añadido Inda.