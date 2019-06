Esperanza Aguirre defiende en TVE que VOX es "plenamente constitucional"

La elección de Martínez Almeida como alcalde y la constitución del Ayuntamiento de Madrid, posible gracias al pacto entre Partido Popular, Ciudadanos y VOX, ha congregado a diversas personalidades de la política en la capital española, entre ellos Esperanza Aguirre. La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dudado en decir ante los periodistas que el partido liderado por Santiago Abascal es "plenamente constitucional". Unas palabras que ha emitido en directo el Canal 24 Horas y que sin duda han indignado de forma inmediata a infinidad de internautas que no han dudado en cargar contra ella por esto.

Esperanza Aguirre

Las palabras de Esperanza Aguirre responden a la amenaza de Emmanuel Macron a Ciudadanos de romper su alianza si pactaba con VOX. La política ha añadido que "lo que dice el presidente de la República Francesa me parece muy bien para su país, pero VOX no es Marine Le Pen. La prueba es que no se va a poner en su grupo, sino en el de los conservadores británicos al que nos unen muchas cosas".

Tras estas declaraciones, una periodista quiso saber si iba a regañar a Martínez Almeida en caso de que no se presentara con una corbata azul, a lo que Esperanza Aguirre contestó que "no se qué se habrá puesto, pero a mí me ha costado trabajo decidir cómo vestía", porque todo se toma por el colorido. Al respecto, bromeó con la profesional que le había hecho la pregunta, señalando que se había "vestido de VOX".

Nueva etapa

Manuela Carmena, la que ha sido alcaldesa de Madrid durante cuatro años, le ha cedido el testigo a Martínez Almeida. Este, en su investidura, ha declarado que la capital está inacabada y que "entre todos construiremos una ciudad abierta". El político del Partido Popular se ha llevado la ovación de sus compañeros, entre los que se encontraba una Martínez Ayuso especialmente emocionada.