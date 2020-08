El estafador de mascarillas que usa la cara de Susanna Griso habría ganado 200.000 euros con un triple delito

Durante los primeros días de marzo, antes de que se decretase el Estado de Alarma, Susanna Griso alertó en 'Espejo público' de la escasez de mascarillas que había en España. Tras este aviso, una persona vio claro cómo crear una estafa: vender unas del modelo FFP3 utilizando la cara de la presentadora, algo que le daría credibilidad a la calidad del producto.

'Espejo Público del verano' informa de la estafa de mascarillas

Más de 2.000 personas se lanzaron inmediatamente a comprar estas mascarillas, pero no todo salió como esperaban. 'Espejo público de verano' ha informado de este suceso y ha contado que los compradores no recibieron confirmación de su compra y cuando las recibieron en sus casas, llegaban en bolsas de basura, con malos olores o que directamente llegaban sin homologación.

El espacio de Antena 3 ha desvelado que un influencer gallego podría ser el que esté detrás de este timo, y quien se habría embolsado 200.000 euros. Con este hecho, habría cometido tres delitos: uno de estafa, otro contra la salud pública y otro de publicidad engañosa, pues utilizó la cara de la presentadora sin tener el consentimiento de esta.

El caso de Jesús, uno de los estafados

Entre los afectados se encuentra Jesús, y para contar su caso en primera persona ha participado en en el magacín de Antena 3. Ahí ha contado que no le llegaba, pidió explicaciones, le dijeron que iría con retraso, pidió la devolución y le dijeron que no, y entonces ya pasó a hablar con la Guardia Civil y con los bancos. Jesús gastó 80 euros, comprando mascarillas para él y su familia. "Los he recuperado, pero me ha costado mucho". Además, ha confesado que la cara de Griso no es lo que le llevó a confiar en este anuncio, sino el siguiente dato: "La publicidad me saló en Facebook y pensaba que tenían un poco más de control en estas cosas".